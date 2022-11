Christian Chávez revela por qué no estuvo en la boda de Dulce María y sí en la de Maite Christian Chávez afrontó en el programa De primera mano las dudas generadas por su presencia en la reciente boda de Maite Perroni y su ausencia de la de Dulce María años atrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más allá de todas las sorpresas que se vivieron en la boda de Maite Perroni y su ahora esposo Andrés Tovar, entre las cosas más emotivas fue contar con la presencia de la mayoría de sus compañeros de Rebelde. No obstante, no se puede decir lo mismo de la boda de Dulce María, a la que no asistieron los protagonistas de la famosa serie juvenil. Eso ha generado la pregunta de por qué en ese momento especial para Dulce María en 2019 no estuvo acompañada de sus colegas, y en cambio sí acompañaron a Maite. Christian Chávez aclaró estas dudas en el programa De primera mano, y aseguró que las cosas con Dulce estaban muy bien. Christian Chávez Christian Chávez, Anahí, Christopher Uckermann y Maite Perroni en el concierto de RBD | Credit: Instagram Christian Chávaez "Hemos estado hablando todo el tiempo en el chat y amo a Dulce y amamos a Dulce. No, no, para nada, [hubo malos entendidos]", dijo. "La boda de Maite fue en domingo, entonces es domingo es mucho más fácil. Christopher [Uckerman] está filmando, yo estoy filmando, y fue a una o dos horas de la Ciudad de México, entonces mucha gente pudo ir por ese motivo. La boda de Dulce era en fin de semana, pero era fin de semana, creo que era viernes o sábado, y era complicado", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ni Anahí, ni Maite, ni Alfonso Herrera, ni Uckermann, ni Christian estuvieron con Dulce el día en que se casó, aunque hubo otros actores de la serie juvenil que sí estuvieron, como Zoraida Gómez, Fernanda Malo o el productor Pedro Damián. Por su parte, Dulce tampoco asistió a la boda de Maite, y explicó los motivos de su ausencia. "Hago talleres de dirección y lo de música lo hago los fines de semana, entonces [no pudo asistir]", dijo. "[Lamenté no estar en esa boda]. Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero [Maite Perroni] se veía hermosa y de corazón estuve ahí, le estuve mandando mensajitos".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Chávez revela por qué no estuvo en la boda de Dulce María y sí en la de Maite

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.