Christian Alicea, el chico que amaba la música antes de nacer Desde que su madre estaba embarazada, Christian Alicea descubrió que existía la música y desde siempre supo que a ese era su destino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Christian Alicea estaba en el vientre de su madre, descubrió la música gracias a que su padre le cantaba desde pequeño. Cuando nació, en Lares, Puerto Rico, sabía que su destino estaba marcado. "Gracias a que vengo de familia de músico, me crié toda la vida bajo la bendición de mi papá y de mi hermano haciendo música. Mi papá desde los diez, once años mi papá me tenía dando candelas en la isla", reveló a People en Español. "Desde que me acuerdo, tuve la imagen de mi papá en la tarima cantando, la gente bailando. Desde niño tuve esa conexión con la música gracias a mi papá", agregó. "Mi papá era lo más grande y lo sigue siendo. La música era lo que me gustaba de niño y ahora de adulto me doy cuenta de que, definitivamente, es lo que amo hacer". El talento nato de este joven de 26 años fue determinante para que ahora toque diversos instrumentos. "Nazco con esto. Mi papá estaba con los timbales y mi papá me decía 'este es tal ritmo, intenta hacer esto' y naturalmente me salía", explicó. "En la escuela elemental, había una agrupación que comenzaba de quinto, sexto grado, Era el único de primer grado que estaba involucrado. Si hacía falta flauta, yo tocaba flauta dulce; hacía falta el congero, tocaba conga, etc. Era todo natural, después tomé clases. Digo que el 80 por ciento de Christian Alicea es lo natural. Tocó conga, timbal, batería, tambora, cajón, flauta dulce, guitarra un poquito". Christian Alicea Credit: Cortesía: Christian Alicea SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien el cantante ha crecido con diversos tipos de música como salsa, rock, R&B, bachata y reguetón, fue el merengue que más lo atrajo y ahora lo mezcla con otros géneros. "Crezco con una mezcla de géneros", dijo. "Ahora que comienzo el proyecto, cada canción, cada producción, cualquier detalle musical era lo que sentía en el momento. Si salía una bachata, bachata o reguetón y era reguetón", continuó. "Al crecer mayormente con lo tropical, comienzo el proyecto tropical y la misma gente me dio a entender que 'eso eres tú. Es lo que te corre en las venas'. Y desde lo que comenzamos a trabajar, lo que llevó en las venas es tropicalero". Christian Alicea Credit: Jackninrfilms Ahora, este músico presenta una nueva versión de "Vuelve", un tema de Luis Segura, quien es considerado "el papá de la bachata" pero con un ritmo más moderno. "En forma de agradecimiento queríamos hacer algo que tuviera que ver con República Dominicana. Es un tema de 1987", comentó. "Empezamos a crear, a hacer la maqueta. Hacer una salsa un poquito ochentera, pero a la misma vez 2023, con sus toques urbanos. La versión final fue una locura ya que de una bachata hacer una salsa en el día de hoy. Un boricua interpretando un tema que fue grande en la República Dominicana". "[Mi consejo es] que siempre se dediquen a hacer lo que verdaderamente aman", Christian Alicea Christian Alicea sueña con tener a sus padres "en un concierto mío"; mientras eso sucede está preparando un álbum que presentará este 2023 y promoviendo el tema "Vuelve" que está disponible en todas las plataformas de música y video. "[Mi consejo es] que siempre se dediquen a hacer lo que verdaderamente aman, para que desde que se levanten hasta que se acuesten tengan esa hambre de salir adelante y dando un ejemplo a los demás", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Christian Alicea, el chico que amaba la música antes de nacer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.