Christian Carabias, ex de Ximena Duque, confiesa que la sigue amando El cantante y actor Christian Carabias, padre del hijo mayor de Ximena Duque habla en exclusiva sobre la relación que lleva con la madre de su hijo, ¿se lleva bien con Jay Adkins? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristian Carabias y su papá Christian Credit: Cortesía de Christian Carabias Si hay algo que disfruta Christian Carabias, es cenar junto a su ex Ximena Duque y el esposo de la colombiana, el empresario Jay Adkins. "[Ximena] tiene una pareja y ella tiene que sentirse con ese respeto [de mi parte hacia su marido] y ella me ha dado ese respeto también como padre de Cristan", dice orgulloso el cantante quien ahora se encuentra en una gira en México con su grupo Tierra Cero. "¡Jay cocina superbién!", recalca. "Acabamos en Navidad y en Año Nuevo comiendo juntos, [hay] admiración y respeto. La pasamos bien". No solo el respeto es el ingrediente de esas tertulias. "Somos familia. Como amigos y como el papá de su hijo, siempre nos hemos dado nuestro lugar, somos familia", asegura. "Lo que más ama mi hijo Cristan en esta vida es a su madre, ¿cómo es que no voy a amarla yo?". Ximena Duque, Cristian Carabias Credit: IG/Ximena Duque A Duque y a sus hijas menores, Luna y Skye, producto del matrimonio de la hoy empresaria junto Adkins. "Amo a sus dos hijas con locura también", dice "Son bellísimas, es increíble". Ximena Duque Credit: Instagram Cristan Carabias Igual de increíble es la unión que Carabias tiene con su primogénito, quien ha transformado su cuerpo para convertirse en un fisiculturista profesional. "Llevo entrenando desde hace rato, empecé a entrenar con mi papá hace cinco años y empecé a levantar pesas", dice el joven de 18 años quien competirá profesionalmente. Cristan Carabias cuerpo musculoso Credit: Cristan Carabias IG "Ha sido difícil, cada vez que hago mi [ejercicio] cardiovascular, pienso en los sacrificios que he hecho, amigos me invitan a salir y no puedo hacerlo porque voy a competir". El primero en primera fila que lo apoyará será su padre. "Todos nos sentimos orgullosos de Cristan no solo porque hoy decida tomar ese camino del deporte", enfatiza Carabias de su hijo. Cristian Carabias y su papá Christian Credit: Cortesía de Christian Carabias "Él ha sido súperdisciplinado, cuando se propone algo, lo hace. Tanto su mamá como yo más allá de que sea un deportista siempre le hemos inculcado que sea un bien ser humano". Y deja claro, "Cristan ha tomado las cosas buenas de mamá y de papá".

