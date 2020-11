Close

Chrissy Teigen habla sobre su salud mental tras la pérdida de su tercer bebé La modelo y presentadora reveló que aún sufre los estragos del aborto involuntario que sufrió en septiembre, y confesó que la está pasando nada bien: 'Honestamente estoy en un hoyo de dolor'. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo y presentadora Chrissy Teigen no esconde nada a sus fans y con el corazón abierto reveló que su salud mental no ha estado nada bien desde que sufrió el aborto involuntario del que hubiese sido su tercer bebé. La mamá de Luna y Miles dio a conocer la verdadera razón por la que se ha mantenido alejada de sus redes sociales, revelando que está sumergida en una terrible depresión. No obstante, aseguró que está recibiendo ayuda para mejorar. “No he estado tuiteando mucho porque honestamente estoy en un hoyo de dolor, en depresión”, expresó en su cuenta de Twitter. “Pero no se preocupen, tengo mucha ayuda a mi alrededor, ayudándome a mejorar y estaré bien pronto”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el humor que la caracteriza, la autora de cocina de 34 años, bromeó sobre su condición y agradeció a sus seguidores por el apoyo. “Llamarán cuando esté mejor y lista para salir, así que pueden pasar y recogerme, ok?”, escribió. “Gracias y ¡los amo!”. Esta no es la primera vez que la esposa del galardonado cantante y compositor John Legend, se expresa sobre su salud mental. Un año después de convertirse en mamá por primera vez, Teigen admitió que tuvo que luchar contra la depresión postparto y la ansiedad, de acuerdo a un ensayo publicado en la revista Glamour en el 2017. El pasado 30 de septiembre, la modelo reveló a sus seguidores la pérdida de su bebé, luego de meses de complicaciones. A través de una serie de fotos sombrías desde el hospital, Teigen compartió su tristeza por no lograr que su segundo varón — a quien llamó Jack — se quedara en su vientre. “Estamos sorprendidos y con el tipo de dolor profundo del que sólo escuchas hablar, un dolor que jamás habíamos sentido”, escribió en ese momento en su cuenta de Instagram. La orgullosa y dedicada madre confesó que tras la pérdida ahora tiene una nueva perspectiva sobre la vida.

Chrissy Teigen habla sobre su salud mental tras la pérdida de su tercer bebé

