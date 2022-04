"Chris Rock suele violentar a la gente" ¡Exclusivas declaraciones experto tras escándalo Will Smith! Fuente confirmó a PEOPLE que es habitual que Rock “se pase de la raya”, algo que a la larga “no ha hecho otra cosa más que empujar su carrera” en su beneficio. Insider en Hollywood... ¡Suelta la sopa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Rock no tiene límites a la hora de contar sus chistes y suele ir más allá de lo que es considerado estrictamente gracioso o políticamente correcto, pero nunca imaginó que sería abofeteado por el mismísimo Will Smith en el escenario de la noche más famosa del cine. Al menos, así lo afirma un experto en la industria en declaraciones exclusivas a nuestra hermana anglosajona PEOPLE, quien habló de la personalidad del cómico y sus antecedentes ofensivos. "La verdad que lo encajó bien", afirmó la fuente refiriéndose a la reacción de Rock tras la agresión de Smith, originada por el chiste que el cómico hizo acerca de la alopecia de su esposa. "Está acostumbrado a violentar a la gente por culpa de su sentido del humor sin restricciones, pero estoy seguro que nunca esperó que le propinaran una cachetada". La fuente confirmó que ésta no era la primera vez en la que el humorista "se pasó de la raya", algo que a la larga "no ha hecho otra cosa más que empujar su carrera" en su beneficio. Chris Rock Credit: George Pimentel/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Contratas a Chris para conseguir una reacción en la audiencia, que suelen ser risas inmediatas e histéricas" continuó el insider. "Este preciso incidente tiene muchas capas, de intriga y de enojo, así que lo mantendrá en la cresta de la ola por mucho tiempo. Supondrá un buen empujón para sus próximos shows", reflexionó. Desde el escándalo, los boletos en los gigs de Chris Rock están agotados pese a sus nuevos precios desorbitados, después de multiplicarse hasta por siete el valor de las butacas para asistir a verle: "Muchos opinan que va demasiado lejos con sus chistes. Desde luego, es muy exitoso, pero puede pasarse de la raya y decepcionar a las personas". Rock, Smith, Jada Credit: ANGELA WEISS,ROBYN BECK/AFP via Getty Images "Por lo general, nada de esto le hace daño a su carrera, pero ha habido veces en las que va más allá de desanimar a la gente. Eso se espera de él y ese es quien es", recalcó. Will Smith pidió disculpas públicamente por la violenta agresión realizada contra su colega, incluso presentó su renuncia a la Academia de Hollywood. Su imagen se ha desplomado hasta un treinta por ciento, según los expertos, y no se sabe qué otras consecuencias tendrá que enfrentar el famoso príncipe de Bel Air a raíz de su impetuosa reacción.

