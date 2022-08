Chris Rock se pronuncia tras disculpa de Will Smith: "Todo el mundo está tratando de ser una víctima" La respuesta de Chris Rock a las disculpas públicas de Will Smith no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El escándalo desatado en la 94 entrega de los premios Oscar, que se llevó el 27 de marzo de 2022, luego de que Will Smith, en vivo, abofeteara a Chris Rock, quien fungió aquella noche como uno de los presentadores, continúa hasta la fecha y las consecuencias para el primero han sido fuertes. Ante ello, el pasado viernes 29 de julio, el protagonista de la película King Richard, por el cual ganó dicho galardón, justamente, aquel día, decidió disculparse públicamente con el comediante. "Te quiero decir Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Aquí estaré cuando estés listo para hablar conmigo", mencionó Smith en una entrevista a NBC News. También dejó claro que cuando se comunicó con su colega, este aseguró "que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo". Ahora, Rock se ha pronunciado ante el mensaje del protagonista del programa de comedia The fresh prince of Bel-Air. "Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara", dijo Rock durante una presentación que ofreció en Atlanta, Estados Unidos, el pasado viernes. Este famoso se refirió a su agresor como "Suge Smith", haciendo una comparación del también cantante con el rapero Marion Suge Knight, CEO de Death Row Records, quien, en 1996, fue condenado en 1996 por golpear al fallecido cantante Tupac Shakur, quien, además, cumple una condena de 28 años de cárcel por atropellar y asesinar al empresario Terry Carter. Chris Rock y Will Smith Chris Rock y Will Smith | Credit: Al Seib /A.M.P.A.S. via Getty Images; Pablo Cuadra/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el mundo está tratando de ser una maldita víctima. Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas", advirtió. "Incluso yo siendo golpeado por 'Suge Smith' fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos". De momento, parece no haber posibilidad de reconciliación por parte de Chris Rock; solo el tiempo dirá si decide o no aceptar las disculpas de Will Smith.

