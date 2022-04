Chris Rock dice que no hablará de la bofetada a Will Smith "hasta que me paguen" Chris Rock dijo que no revelará detalle alguno del incidente hasta que le paguen por ello, según aseguró en uno de sus shows. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde le incidente en los premios Oscar, Chris Rock se ha negado a hablar directamente de la bofetada que le proporcionó Will Smith tras hacer un chiste sobre la esposa del actor. En los shows donde recientemente se ha presentado, el comediante ha dado pistas de cómo se siente frente a esta situación. Pero no ha sido hasta hoy que sus declaraciones han causado confusión en su público. No sabemos si lo dijo en broma o en serio, pero lo cierto es que Rock aseguró en uno de sus shows en vivo en Indio, CA, que no revelará detalle alguno del incidente más hasta que le paguen por ello, según el periódico Palm Springs Desert Sun. "Estoy bien, tengo todo un show y no voy a hablar de eso hasta que me paguen. La vida es buena. He recuperado el oído", dijo. Chris Rock Chris Rock | Credit: Backgrid/The Grosby Group La primera vez que Rock habló sobre el incidente fue la noche de su show en Boston días después de la gala. "No he hablado con nadie, a pesar de lo que ustedes hayan oído", dijo a los presentes. "Todavía estoy procesando lo que pasó", dijo delante de todos, sin dar más detalles de la situación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego, durante un stand-up sorpresa en el Comedy Cellar de Nueva York, el comediante le dejó saber al público que no hablaría del tan sonado tema. "Reduce las expectativas, no voy a abordar esa mierda", dijo. Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images Smith se disculpó públicamente tanto con Rock como con la Academia por su comportamiento y luego renunció a su puesto como miembro de la Academia. Más tarde se supo también que el actor estaba en una clínica donde se han internado otros famosos, presuntamente recibiendo rehabilitación. La Academia posteriormente castigo al actor imponiéndole ub veto de 10 años a cualquier evento o premiación, incluidos los Oscar.

