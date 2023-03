A un año de la controversia, Chris Rock estalla nuevamente contra Will Smith y Jada Pinkett Nuevamente, Chris Rock lanza ataques contra Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith luego de la bofetada que recibió en la pasada entrega de los premios Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 12 de marzo se llevará a cabo la 95 entrega de los premios Oscar. El año pasado, la ceremonia estuvo marcada por el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock en vivo, luego de que el presentador realizara comentarios en contra de Jada Pinkett Smith que le parecieron ofensivos al actor. Ahora, el comediante vuelve a atacar a dicha pareja de famosos en su Stand-up titulado Selective Outrage, que realizó en teatro Hippodrome de Baltimore. "Nunca sabes a quién puedes provocar. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara", mencionó Rock en dicho espectáculo, según mencionó el Medios estadounidense NBC. "Ya saben lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta '¿te dolió?'. Todavía duele". El conductor dejó claro que esta situación la había tomado con madurez. "Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah [Winfrey] o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao", advirtió. El famoso aseguró que él fue quien recibió el malestar de Smith luego de que había salido a la luz la infidelidad de su cónyuge. "Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían", mencionó. Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett Smith Credit: Neilson Barnard/Getty Images; Albert L. Ortega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Jada Pinkett] le hizo más daño a él que a mí", enfatizó. "¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer. Will Smith practica la indignación selectiva. Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo". Chris Rock aseguró que a Will Smith lo ha "apoyado toda su vida", pero es sabido que su relación ahora es distante. Solo el tiempo dirá si logran limar asperezas. "Mucha gente dice, 'Chris, ¿por qué no hiciste nada?'. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos".

