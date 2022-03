¡Precios desorbitados para ver a Chris Rock tras bofetada Will Smith! ¡Mira cuánto subieron sus boletos! ¿Cachetada de oro? Desde el altercado en los Oscars, ¡el valor del comediante subió como la espuma! Mira cómo se ha multiplicado el valor de sus gigs. ¡Impresionante! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya es más famoso que el bofetón que Glenn Ford le propinó a Rita Hayworth en Gilda: la sonora cachetada a mano abierta que Will Smith le asestó a Chris Rock sobre el escenario de los Premios Oscar 2022 el pasado fin de semana, continúa acaparando titulares. Y algo que nadie imaginó: ¡cómo se revalorizaron el precio de las entradas para la gira del comediante! Un chiste realizado por el cómico durante su monólogo acerca de la calvicie de Jada, esposa del premiado actor, hizo que al encantador Will Smith se le llevaran los demonios y subiera al escenario colérico para agredir a su colega frente a una audiencia de millones de personas alrededor del mundo. La opinión pública está divida: mientras algunos compadecen al intérprete de The Pursuit of Happyness y alaban que haya defendido a su esposa, otros están indignados a más no poder por su compartamiento. Pero no sorprendió menos la actitud de Chris Rock, quien aguantó estoicamente frente a las cámaras la agresión de su compañero y continuó como si nada, haciendo chistes del momento que atravesaba, pese al evidente shock en el que se encontraba. Ahora la recompensa tiene un precio, ¡y es que sus boletos se han disparado como la espuma! ¿Sabes a cuánto ascendió el precio para asistir al espectáculo del públicamente humillado cómico? Chris Rock Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El medio Variety anunció que TickPick, compañía encargada de distribuir los boletos para los eventos de la gira de Chris Rock, ¡están vendiendo más entradas para sus shows en dos días que en todo el mes de marzo! Si bien el precio mínimo de sus boletos estaba a 46 dólares hasta hace unos días, ¡ahora ver a Chris Rock en directo cuesta hasta 341 dólares! ¡Casi ocho veces más caro! ¿Será cierto eso que dicen que no hay mal que por bien no venga? Chris Rock Will Smith Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Mientras que Will Smith ya se disculpó con todos por su gravísima acción en la noche más importante del cine, Chris Rock también se disculpó por su ofensivo chiste de mal gusto. Solo el tiempo dirá si la opinión pública perdonará al oscarizado actor, uno de los más admirados y queridos del entretenimiento, y al cómico, por hacer chistes de una enfermedad que afecta a millones de mujeres alrededor del mundo, frente a la cara de una celebridad que lo padece y dirigido expresamente a ella. Chris Rock Credit: Al Seib /A.M.P.A.S. via Getty Images Duro como una roca, Chris Rock hizo gala de su buen humor incluso tras las bambalinas. Según reveló Los Angeles Times, al regresar backstage tras la bofetada recibida por Will Smith, éste fue su comentario jocoso y envalentonado: "Muhammad Ali me acaba de pegar en toda la cara y no me ha hecho ni un rasguño".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Precios desorbitados para ver a Chris Rock tras bofetada Will Smith! ¡Mira cuánto subieron sus boletos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.