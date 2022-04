¡Chris Rock defiende a Will Smith por primera vez tras lo sucedido! Estas fueron sus palabras El actor sorprendió a todos con esta reacción y con estas inesperadas palabras acerca de su compañero después de lo que pasó en la gala de los Oscar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de la gala de los Oscar no se ha hablado de otra cosa. Las imágenes de Will Smith abofeteando a Chris Rock han sido las más mostradas en las redes sociales hasta tal punto que la guerra de Ucrania y Rusia ha quedado en segundo plano. Una de las situaciones más esperadas tras lo sucedido es la reacción de Chris tras recibir ese golpe enfrente de todo el mundo. ¿Estaría enfadado? ¿Tomaría medidas? En su primera aparición en Boston el pasado miércoles para ofrecer un show en el teatro The Wilbur, prefirió no hablar al respecto comentando solamente que todavía estaba "procesando" el asunto en cuestión. Sin embargo, al día siguiente, en su segunda puesta en escena en este mismo lugar, se soltó un poquito más y, para sorpresa de todos, defendió a Will ante una situación bastante incómoda que se produjo entre el público. Chris Rock y Will Smith Chris Rock y Will Smith | Credit: (Photo by Kevin Mazur/KCA2010/WireImage) Entre broma y broma de Chris con los allí presentes, un miembro de la audiencia gritó al artista: "¡Qué se jod... Will Smith!". Una reacción a la que el comediante respondió inmediatamente. "No, no, no, no, no...", contestó Chris sin pensarlo. No permitió que nadie del público hablara así de Will y se refiriera a él con esas faltas de respeto. No dijo más, pero su gesto y su advertencia fueron suficientes. Con esta actuación, Chris salió en defensa de su compañero dejando claro que si tienen asuntos pendientes, lo solucionarán entre ellos y de forma cabal, en ningún momento con más violencia o groserías. Chris Rock Chris Rock | Credit: (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) Después de su disculpa pública en las redes tanto a la academia, como al público y, principalmente a Chris, el ganador del Oscar no ha vuelto a dar más declaraciones ni se ha dejado ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la academia anunció estar estudiando con detalle lo que sucedió el pasado domingo para tomar las decisiones oportunas. Chris Rock Will Smith TOPSHOT-US-ENTERTAINMENT-FILM-OSCARS-SHOW Chris Rock & Will Smith | Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images El asunto no es caso cerrado, pero el hecho de que Chris no haya permitido más faltas de respeto ni se haya aprovechado de los malos comentarios hacia Will para hacerse la víctima, representa un paso importante y positivo.

