Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, comparte foto del recuerdo con la cantante Chris Pérez compartió una foto del recuerdo con su gran amor, la cantante Selena Quintanilla, llenando de nostalgia a sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, compartió una hermosa foto con la Reina del Tex-Mex. "Acabo de encontrar esta foto. Dos niños tratando de encontrar su camino", escribió Pérez en Instagram sobre la foto con la intérprete de "Amor prohibido", tomada en 1994. "A punto de cumplir 23 y 24 años. Estábamos en la carretera y de gira tanto, que a veces las cosas se mezclan en mi mente. ¡Pasamos buenos momentos, por seguro!", escribió el guitarrista de 53 años sobre su famosa esposa. El 31 de marzo de 2023 se cumplen 28 años de la muerte de Selena, quien sigue viviendo en los corazones de sus seres queridos y de sus fanáticos a nivel mundial. En la foto ambos parecen estar en un restaurante y Selena tenía 22 años. El músico se casó con Selena en 1992 y tenían la ilusión de tener hijos juntos, pero Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante, le arrebató la vida el 31 de marzo de 1995, días antes de Selena cumplir 24 años. "Han pasado más de 25 años y él la sigue recordando con mucho amor, queda claro que Selena siempre será el gran amor de su vida", comentó una seguidora de Pérez en Instagram. "Ella tenía una belleza y talento incomparables", escribió otra seguidora de Pérez y fanática de Selena. "Como fanáticos la amábamos, ella tocó nuestros corazones y lo sigue haciendo aún hoy. No puedo imaginar la bendición absoluta que hubiera sido conocerla y estar en su presencia. Que en paz descanse la reina de nuestros corazones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Selena Gomez y Chris Perez Selena Gomez y Chris Perez | Credit: Vinnie Zuffante/Getty Images; Matt Petit/Getty Images for MAC Cosmetics En su cuenta de Instagram, Chris Pérez rinde tributo a Selena, celebrando su legado artístico y la historia de amor que vivieron.

