Chris Pérez rompió la promesa que le hizo a Selena Quintanilla al publicar esta foto El viudo de Selena Quintanilla rompió la promesa que le hizo a Selena Quintanilla hace 27 años. By Nohelia Castro Como todos los años, Chris Pérez recurrió a sus redes sociales para conmemorar el aniversario de la muerte de quien fuera su pareja por tres años, Selena Quintanilla. Lo que acaparó la atención de sus seguidores fue la foto que el músico mexicoamericano eligió para recordar a la reina de la música tejana, ya que había prometido nunca compartirla. "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, le prometí a la persona que me dio esta foto que no la publicaría / en las redes sociales… después de todo, creo que es importante mantener las cosas que son importantes para mi", escribió Chris en el pie de la foto. "Pero este aniversario (2 de abril de 1992, cuando nos escapamos y nos casamos) sentí que debía compartirlo con el mundo porque, después de todo… es una imagen increíble … y representa las cosas de la vida más importantes para mí … la vida, el amor, la música, y lo más importante … la lealtad", agregó. El asesinato de la querida Reina de la música tejana en 1995 dejó totalmente devastado a Chris, quien por algunos meses perdió el control de su vida y se refugió en el alcohol y las drogas. Pero la música y una nueva oportunidad en el amor lograron darle nuevamente norte a los días del recordado integrante de Los Dinos. Conoció a su segunda esposa, Vanessa Villanueva, e inició su propia banda rock, con la cual logró ganar en el año 2000 el Latin Grammy a Mejor artista rock, urbano o alternativo.

