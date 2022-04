Chris Pérez publica foto nunca antes vista de Selena en lo que sería su aniversario de boda número 30 ¡Qué jóvenes y enamorados lucen en la foto! #SelenaForever Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Pérez Credit: Matt Petit/Getty Images for MAC Cosmetics Con motivo del que sería su aniversario de boda número 30 junto a la fallecida cantante Selena Quintanilla, Chris Perez publicó una foto nunca antes vista de la intérprete de "Bidi Bidi Bom Bom". "2 de abril de 1992. Wow. Cuantas cosas han pasado desde ese entonces. El crecimiento ha sido exponencial, tanto como músico, artista, empresario y como hombre. La vida tiene una vueltas y giros locos. ¡Siempre sigue adelante! ¡Haz que tus padres se sientan orgullosos!", escribió el guitarrista de 52 años en el pie de la imagen que compartió en su cuenta de Instagram. Mientras Chris porta una camiseta negra, gorra a juego y lentes, Selena luce un atuendo en tono oscuro, melena suelta y maquillaje natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN chris perez foto inedita selena quintanilla Credit: Chris Perez Instagram Historia de amor entre Chris y Selena La pareja se juró amor eterno el 2 de abril de 1992. Ella tenía 21 años y él 23. El 31 de marzo de 1995 la cantante se reunió con Yolanda Saldívar en un motel en Corpus Christi para recuperar los registros financieros de sus tiendas que tenía su antigua empleada. Aquel día, Saldívar le disparó a Selena con una pistola que tenía en su bolso y el resto es historia. Selena y Yolanda Saldivar Credit: AP/Shutterstock El asesinato de la querida Reina de la música tejana dejó totalmente devastado a Chris, quien por algunos meses perdió el control de su vida y se refugió en el alcohol y las drogas. Pero la música y una nueva oportunidad en el amor lograron darle nuevamente norte a los días del recordado integrante de Los Dinos. Conoció a su segunda esposa, Vanessa Villanueva, e inició su propia banda rock, con la cual logró ganar en el año 2000 el Latin Grammy a Mejor artista rock, urbano o alternativo.

