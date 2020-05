Chris Hemsworth muestra sus músculos de acero y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Media Mode/The Grosby Group Chris Hemsworth disfrutando de una playa desolada en Australia con su esposa Elsa Pataky e hijos. Además, fotos de Julián Gil, Marimar Vega, Horacio Pancheri y más famosos ¡Míralos! Empezar galería Vitamina d Image zoom Media Mode/The Grosby Group Chris Hemsworth disfrutando de una playa desolada en Australia con su esposa Elsa Pataky e hijos. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El pequeño de mamá Image zoom ninel conde/instagram "Amado hijo mío. Mamá está luchando porque puedas tenerla de nuevo cómo es tu derecho . Por mas mentiras, cortinas de humo, manipulación y maldad, todo lo oculto siempre sale a La Luz. Te amo con todo mi corazón”, Ninel Conde. 2 de 9 Applications Ver Todo A ponerse en forma Image zoom alejandro sanz/instagram “Según los no expertos dicen que dos días de gimnasio equivalen a uno de sofá. No lo tengo tan claro”, escribió en tono bromista el cantautor español Alejandro Sanz. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Melena de león Image zoom horacio pancheri/instagram Así va la cuarentena del actor Horacio Pancheri. “Día 43”. 4 de 9 Applications Ver Todo En pareja Image zoom zuria vega/instagram “La mala: seguimos encerrados. La buena: todavía nos amamos. Creo”, escribió Zuria Vega en el pie de esta fotografía donde la vemos junto a su pareja, el actor Alberto Guerra. 5 de 9 Applications Ver Todo Extrañando Puerto Rico Image zoom julian gil/instagram Julián Gil tiene claro cuál será el primer lugar que visitará después de la cuarentena. “Qué ganas de volver a la normalidad. Paciencia y fe. Primera parada Puerto Rico”. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Agradecida Image zoom rashel diaz/instagram “Agradezco siempre a Dios por tener un trabajo que me gusta tanto. Ser presentadora de televisión ha sido un viaje de aprendizajes, desde mis inicios en Sábado Gigante hasta vernos todos los días en Un nuevo día. Durante mi carrera he crecido personal y profesionalmente, he conocido personas talentosísimas, y he hecho entrevistas que recordaré siempre, pues han sido todo un reto. Además, tengo que darles las gracias a ustedes por estar siempre en sintonía y por su apoyo todos estos años! Los quiero”, Rashel Díaz. 7 de 9 Applications Ver Todo Belleza natural Image zoom aislinn derbez/instagram Luego de recibir críticas tras publicar una foto en diminuto bikini, Aislinn Derbez recurrió a sus redes para contestar a sus críticos. “Algunos comentarios me sorprendieron. Tristemente estamos acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto y no nos detenemos a comprender su lenguaje, sus ritmos y sus necesidades reales. En este momento, después de haber pasado esos procesos y escucharme, es cuando mejor me siento físicamente”. 8 de 9 Applications Ver Todo De paseo Image zoom Backgrid/The Grosby Group Leonardo DiCaprio portando una máscara y paseando a sus mascotas en la playa Malibú 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

