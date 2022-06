Chris Evans responde a cuestionamientos sobre Shakira ¿podría haber encuentro romántico? Luego de que Chris Evans lanzó elogios sobre Shakira; de hecho, ambos famosos se siguen en redes sociales. Por ello, el actor habló por primera vez sobre la cantante que está nuevamente soltera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco antes de que se diera a conocer la ruptura sentimental de Shakira y Gérard Piqué tras doce años de estar juntos, algunos famosos mostraron su admiración a la cantante colombiana. Así, Chris Evans y Henry Cavill no dudaron en elogiar a la compositora; lo cual, ocasionó una serie de memes. Incluso el primero comenzó a seguirla en sus redes sociales. Así, se aprovechó la presencia del intérprete del Capitán América en la premiere de su más reciente película titulada Lightyear para cuestionarlo al respecto. "Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡y el internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?", preguntó una reportera del medio estadounidense Univision. "No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan", respondió Evans. Respecto a la posibilidad de trabajar con la intérprete de "Can't Remember to Forget You" y mover las caderas al ritmo de su música, el actor estadounidense fue enfático. "Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso", concluyó. Chris Evans y Shakira Chris Evans y Shakira | Credit: Jon Kopaloff/Getty Images; Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el fin del famoso idilio entre el futbolista y la bailarina, ha surgido rumores de que esta última y sus hijos, Milán y Sasha, dejarán de vivir en Barcelona para mudarse a Miami. También, se habla de que la expareja no ha podido lograr ningún acuerdo. Además, ha surgido diversas hipótesis sobre la razón de este truene sentimental; aunque todo continúa en categoría de especulaciones. De hecho, Gérard Piqué tuvo un primer encuentro con la prensa donde prefirió mantenerse hermético al respecto. Por su parte, Shakira continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales en la música y el reality de baile Dancing with myself y al cuidado de sus niños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chris Evans responde a cuestionamientos sobre Shakira ¿podría haber encuentro romántico?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.