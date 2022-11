Chris Evans, el Capitán América de Marvel, es "El hombre más sexy" del 2022 de People El actor Chris Evans aceptó sonriente el título, pero bromeó sobre la comprometedora mención a sus 41 años de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de palpable evidencia de lo contrario, Chris Evans asegura que no ha hecho grandes cambios en materia de salud y estado físico ahora que es un cuarentón. El actor se coronó como "El hombre más sexy" del 2022 de la revista People tras mantener un físico de superhéroe durante la década que lleva interpretando al Capitán América en la saga de películas de Marvel. ¿Cómo lo ha logrado? Evans admite que ha tenido que poner más atención a lo que come y su rutina de ejercicios ahora que tiene 41 años. "En los viejos tiempos solía poder comer lo que quisiera, ejercitarme un par de veces a la semana y estar bien", explica la estrella de la pantalla grande. "Ese ya no es el caso. Si me tomo dos cervezas, se me notan. No he interpretado un papel como el Capitán América en mucho tiempo, así que cosas como la dieta y un régimen de ejercicios no han estado en mi radar. Pero envejecer, con [partes del cuerpo] crujiendo y adoloridas, es más difícil levantarse, tienes menos energía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chris Evans PEOPLE cover - Sexiest Man Alive Credit: MICHAEL SCHWARTZ El actor admite que en su momento no se daba cuenta de lo afortunado que era en cuestión a su físico, pero ahora debe prestar más atención a su cuerpo. "Estoy en ese momento en que aprecio demasiado el lugar en el que estoy, y que aún lo puedo enrollar si empieza a salirse fuera de control", expresó. Todo empieza con los estiramientos mañaneros, asegurarse de tomar agua, no tomar mucho café ni cerveza, e ir a la cama a una hora razonable. "Todo ha pasado tan rápido. Hace un año yo no pensaba en nada de esto. Era alguien tan afortunado que realmente no lo pensaba mucho en mis treinta, luego llegué a los cuarenta y todo se vino a la misma vez", comentó entre risas. Chris Evans "Lightyear" UK Premiere - VIP Access Credit: Dave J Hogan/Getty Images Su cuidado también se extiende a su carrera y vida personal, las cuales intenta balancear dentro de su alto perfil. Y después de 22 años de carrera, el actor confiesa que está preparado para bajar el ritmo. "El aspecto más agradable de mi carrera en este momento, es sentirme lo suficientemente seguro para levantar mi pie del [pedal de] gas", dijo. "Siento que tengo un poco más de libertad para tomarme un tiempo alejado de la industria y aún encontrar proyectos que satisfagan mi apetito creativo cuando regrese".

