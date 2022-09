Un legendario surfista muere a los 45 años tras recibir un solo golpe en una pelea de bar Chris Davidson, una leyenda del mundo del surf, falleció el sábado tras ser recibir un solo golpe en un bar en Australia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chris Davidson Chris Davidson | Credit: Kelly Cestari/World Surf League via Getty Images Chris Davidson, una leyenda del mundo del surf, falleció el pasado sábado tras ser recibir un solo golpe en un bar de Nueva Gales del Sur, Australia. El exsurfista profesional, de 45 años, se vio involucrado en una pelea con otro hombre que le dio un puñetazo que hizo que cayera contra el pavimento, lo cual le provocó un golpe fatal. Según la policía, recibieron una llamada sobre las 11:00 p.m. del sábado para que acudieran al bar South West Rocks, ya que un hombre había sido golpeado en la cara fuera del local. Cuando los agentes llegaron al lugar, Davidson estaba inconsciente. Chris Davidson Chris Davidson | Credit: Pierre Tostee/World Surf League via Getty Images Luego fue atendido por paramédicos antes de ser trasladado al hospital Kempsey, donde murió poco tiempo después. Las autoridades informaron que el atacante, un hombre de 42 años, fue arrestado en una casa en South West Rocks alrededor de las 12:40 am y fue llevado a la estación de policía de Kempsey. En 2010, Davidson tenía el puesto número 14 a nivel mundial como campeón de surf. Por eso muchas personalidades y organizaciones deportivas han reaccionado con pesar a su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Surfing Australia y la comunidad del surf están de luto por la pérdida del exsurfista del WSL Championship Tour Chris Davidson, que falleció en el Hospital de Kempsey el sábado por la noche", comunicó en Facebook la organización. "Davo era un surfista de increíble talento y un verdadero compañero en nuestro deporte y comunidad. Nuestros pensamientos están con sus dos hijos, amigos y familia en este momento".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Un legendario surfista muere a los 45 años tras recibir un solo golpe en una pelea de bar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.