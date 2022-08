La increíble vida de lujo de Choupette, la gata del difunto diseñador Karl Lagerfeld La mascota fue la fiel acompañante del extravagante modisto hasta su muerte en febrero del 2019. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando vivía su amo, el diseñador Karl Lagerfeld, su consentida gata birmana Choupette gozaba de una vida de opulencia, con personal asignado para cumplir sus caprichos, guardaespaldas, chef y hasta un doctor. Además, viajaba alrededor del mundo en su maletero personalizado de la marca Louis Vuitton. Llevaba consigo platos de plata y sus artículos de aseo personal en su propia bolsa de la lujosa casa Goyard, según el The New York Times. Aunque hoy ya no la acompaña el séquito que abría su paso y hacía notar su presencia al caminar, la gata continúa gozando de una vida de lujos. Contrario a los rumores de que heredaría toda la fortuna de su amo valorada en más de $200 millones, Choupette está lejos de contar con ese monto en el banco. Sin embargo, la mascota continúa gozando de una vida de lujos gracias a su estatus de estrella de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como toda una influencer, Choupette continúa ganándose la vida con colaboraciones para marcas de animales. El año pasado, puso su sello en una cama-hamaca que lleva su nombre para la firma de mobiliario gatuno LucyBalu, según el diario español El periódico. Y se mantiene ocupada deleitando a sus cientos de miles de seguidores que están al pendiente de su más mínimo movimiento. El pasado lunes, la gata, que ahora comparte su vida con la fiel ama de llaves del fallecido modisto, Françoise Caçote, celebró su cumpleaños número 11 con un festejo que solo los grandes gozan. "Feliz cumpleaños a mí", escribió su cuidadora en su cuenta de Instagram oficial. Rodeada de costosos regalos de la marca de su exdueño, frente a una dulce tarta de cumpleaños y una gigantesca botella de champaña, la mascota dio su mejor pose para las cámaras. Las felicitaciones no se hicieron esperar, y una lluvia de buenos deseos fueron dejados en la caja de comentarios, confirmando así que sigue siendo toda una celebridad. Lagerfeld, quien se desempeñó como director creativo de Chanel y Fendi, además de crear su propia marca, falleció en febrero del 2019 a causa de cáncer de páncreas. Tenía 85 años.

