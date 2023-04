Choque de opiniones entre Daniel Arenas y Frederik Oldenburg sobre el amor: "Nadie me la va a destruir" En medio de un debate sobre las relaciones y su exposición pública, los conductores compartieron puntos de vista muy diferentes y así mismo lo expresaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El debate está sobre la mesa: ¿deberían los famosos exponer sus relaciones de pareja en las redes sociales y de forma tan pública, o lo mejor es mantenerla en su intimidad y ajena a todo y todos? Este fue uno de los candentes temas que se abordaron en el programa Hoy día este miércoles y en el que dos de sus conductores compartieron sus opiniones, radicalmente opuestas. Dos puntos de vista muy diferentes que debatieron y a los que dieron sus argumentos. Mientras Daniel Arenas dejó claro que lo ideal es no sobreexponerse en estas plataformas, Frederik Oldenburg optó por otra perspectiva, asegurando que todo depende de cómo uno se sienta. Daniel y Frederik Daniel y Frederik opinan sobre si exponer o no su relación al mundo | Credit: IG/Daniel y Frederik "La relación es de dos, no de 10, ni de 10, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es, mantenga su relación privada. Y segundo, ¡No la estén publicando! Porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse, a opinar", expresó el presentador y actor colombiano, quien al final se dirigió con la mirada a su compañero venezolano. "Si la relación es verdadera, si es de amor verdadero, manténganla de dos", añadió ante la atenta mirada de Frederik quien, como era de esperar, contestó con un fuerte argumento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero, también es cierto, que si los dos estamos muy seguros de nuestra relación, no hay nadie quien se meta, si yo estoy seguro de mi relación, pueden haber 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores, y nadie me la va a destruir", añadió seguro el novio de Carmen Villalobos. La parejita exponía hace unos días un sensual baile en sus redes y eso dio espacio al debate durante la intervención de la experta en parejas. Aunque son puntos de vista opuestos y ambos los defendieron con la pasión que les caracteriza, el respeto y compañerismo priorizó y ambos aceptaron con todo el cariño la posición del otro.

