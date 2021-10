Chófer de Laura Bozzo rompe el silencio ¿sabe dónde se encuentra? Aarón, el chófer de Laura Bozzo, sigue apoyándola durante el proceso judicial que atraviesa ¿acaso está en contacto con la presentadora peruana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto de 2021, se dio a conocer que Laura Bozzo había sido vinculada a proceso por defraudación fiscal tras vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) y con el cual había garantizado el pago de 12 millones 760 mil 071 pesos (615 mil pesos aproximadamente). Desde entonces, la presentadora peruana ha estado prófuga de la justicia; por ello, es buscada por la Interpol ante el desconocimiento de su paradero. Ahora, Aarón, chófer de la abogada, rompe el silencio y habla sobre quien fuera su jefa por varios años. "[Laura Bozzo] está tratando de arreglar su problema legal y estamos en espera de que lo puedo arreglar para que pronto regrese a trabajar", mencionó a los medios de comunicación. "Desconozco dónde esté. Desde el día que tuvo su audiencia y todo eso, no sé dónde se encuentre. La verdad tampoco he tenido contacto con ella, solo por medio de los abogados que están tratando de resolver su situación", agregó. "Me dicen los abogados que está bien [de salud]". Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su situación laboral, el señor informó que su relación laboral con la abogada "está en stand by" actualmente. Sin embargo, sigue apoyándola. "Tampoco se me hace [correcto] que pueda dejarla en este momento. Hay que darle tiempo al tiempo para que se solucione esto y podamos volver a trabajar", comentó. De acuerdo con Aarón, de momento, está apoyando a los abogados de la conductora en los trámites que se requieren, pero nada más. Mientras tanto, las autoridades siguen sin conocer el paradero de Laura Bozzo.

