Chiquis y su novio Emilio Sánchez revelan su fantasía sexual y con quién la cumplirían Chiquis y su novio Emilio Sánchez hablan de sexo en el podcast de la cantante mexicana. ¡Mira sus atrevidas confesiones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis y su novio Emilio Sánchez hablaron sin censura en Chiquis and Chill, el podcast de la cantante mexicoamericana. El empresario y fotógrafo mexicano ha estado en una relación amorosa con la primogénita de Jenni Rivera por más de dos años. Emilio asegura que no se siente intimidado porque Chiquis ha revelado que ella es bisexual y que tuvo una novia. "Él me conoce y me ha dicho que piensa que es muy sexy", dijo ella. "No sé si estoy lista o si lo estaré alguna vez, pero hemos hablado de traer a otra chica", añadió Chiquis sobre la posibilidad de tener un trio sexual con otra mujer. La cantante dijo que ella tendría que escoger a la chica. "Él sabe que yo tengo que escogerla, no puedes saber su nombre y nunca vas a tener su teléfono. Vamos a hacer lo nuestro y vamos a divertirnos", dijo. "Yo nunca he tenido un trio. No sé si Emilio lo ha tenido, él nunca me lo va a decir, no vamos a hablar de eso porque él es muy reservado, pero yo nunca he tenido un trio, no con dos hombres, ningún tipo de trio", aclaró Chiquis. "Lo hemos hablado y él ha estado abierto a esa posibilidad" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Emilio Sanchez Credit: Vivien Killilea/Getty Images for 4HUNNID Emilio Sánchez asegura que la comunicación es clave en una relación amorosa. "Creo que podemos hablar de estas cosas por los cimientos que tenemos", dijo su novio. "Para mí no es 'ay Dios mío, voy a tener otra chica' y es para mí. La razón por la que estoy abierto a casi todo es porque te amo tanto y amo experimentar cosas contigo". Cuando Chiquis le preguntó a su novio si tendría un trio sexual con ella y otro hombre, él no estuvo de acuerdo. "Ese es un tópico completamente diferente, eso es diferente, honestamente probablemente no". Él añadió que es "cero por ciento gay", y que hablan de este tema porque sabe que a Chiquis también le gustan las mujeres. Ella dijo que tampoco le gustaría estar con otro hombre y bromeó: "Eso es demasiado trabajo". Chiquis Chiquis confiesa que disfruta ir a un stripclub a ver a otras mujeres: "Me encanta ver a una mujer bailar". La cantante dijo que se preocupó por lo que pensarían su suegra y la abuela de Emilio sobre estas revelaciones sobre su sexualidad. Chiquis aseguró: "mis hermanos saben quien soy".

