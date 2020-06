¡Chiquis y Lupillo Rivera más unidos que nunca en estos momentos tras su reconciliación! Tío y sobrina compartieron risas, complicidad y mucho amor en un emotivo encuentro familiar. La imagen que a Jenni Rivera le habría llenado de felicidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son dos de las grandes voces de la familia. Lupillo y Chiquis Rivera siguen con su maravilloso legado musical al que en su día también llenó de éxitos la siempre querida y recordada Jenni Rivera. Su marcha dividió un poco a la familia y tío y sobrina estuvieron un tiempo distanciados. El tiempo, el espacio y, sobre todo, el amor de familia volvió a unirles de nuevo. Las apretadas agendas y vidas de ambos les impiden verse todo lo que les gustaría. Pero por fin lo han hecho y así lo han compartido con su público. En unas imágenes preciosas de toda la familia Rivera, con el abuelo Pedro y la recién convertida en mamá Jacqie, tío y sobrina compartían un día de ensueño y mucha música. Y es que Lupillo aprovechó esta reunión con los suyos para presentarles De regreso al ruedo, su nuevo trabajo musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con escenario y todo, el cantante interpretó sus nuevos temas bajo los aplausos y gritos de sus fans más fieles, su familia, que se deshizo en piropos y palabras de cariño para el artista. Lupillo se dejó el corazón en este concierto improvisado donde Chiquis lo dio todo. La cantante, que también estrena nuevo álbum, no pasa por el mejor momento personal tras permanecer temporalmente separada de su esposo Lorenzo Méndez. Esta celebración con sus seres queridos fue una inyección de fuerza y alegría tal y como se ve en las instantáneas. Chiquis cantó a todo pulmón los temas de su tío que se sintió dichoso de tenerla entre el público, como al resto de su familia. Un imagen que a su madre y hermana, respectivamente, hubiera hecho profundamente feliz.

