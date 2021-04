¡Ay, caray! ¡Chiquis y Lorenzo Méndez no están divorciados! Habló el abogado del cantante... ¡Aquí están los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su reciente separación, después de darse por sentado que el divorcio entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera era ya un hecho, ambos se resistieron a admitirlo públicamente y quizá ahora sepamos el porqué: ¡el abogado del cantante afirma que aún no están divorciados! En declaraciones a Univisión, el abogado Mario Valencia confesó que: "Ningún lado está haciendo nada para avanzar el divorcio. Mi cliente se siente bien con el curso del proceso". En su demanda de divorcio, Chiquis recordó que habían firmado un acuerdo prematrimonial y con ello impediría que Lorenzo Méndez pidiera una manutención: "No puedo hablar sobre eso", contestó Valencia. Chiquis Lorenzo 12 Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero lo que al abogado dejó claro es que "ellos no están divorciados, ellos siguen casados". Así que al parecer, las negociaciones están estancadas. Según afirma el portal de Univisión, se contactó a la abogada de la hija de Jenni Rivera, Nina Gohari, pero no recibieron respuesta inmediata. Hace un par de días, cansado de que los reporteros siempre le pregunten acerca de Chiquis, Lorenzo Méndez reaccionó de una forma muy original cuando le pidieron que aclarara de una vez si el divorcio estaba efectivamente firmado o no. Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) "¿Ya se arregló lo del divorcio, todo eso?" le increparon una vez más. Ahí fue cuando el todavía marido de Chiquis elevó la voz y comenzó a gesticular con simpatía: "Ya, ya, eso ya pasó, me divorcié, no soy ni el primero ni el último, ya pasó…" y para dar sus declaraciones por finalizadas, añadió cantando y bailando el famoso tema de Daddy Yankee: "lo que pasó, pasó…".

Share options

Close Login

View image ¡Ay, caray! ¡Chiquis y Lorenzo Méndez no están divorciados!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.