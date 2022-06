Chiquis y Jenicka López suben la temperatura en República Dominicana, "¡Arriba las mujeres que se aman tal cual!" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquis Credit: IG/Chiquis Las hijas de la desaparecida cantante Jenni suben la temperatura en bikini durante sus vacaciones en Punta Cana para celebrar el cumpleaños de Chiquis, ¡las imágenes! Empezar galería ¡Feliz cumpleaños! Chiquis cumpleaños República Dominicana Credit: IG/Chiquis Desde Punta Cana, República Dominicana, nos llegan imágenes del cumpleaños de la cantante, autora y empresaria Chiquis. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Hola Quisqueya! Chiquis Credit: IG/Chiquis La intérprete celebró a lo grande a bordo de un yate que zurcó las aguas cristalinas del Caribe con rumo a la isla de Saona. 2 de 11 Ver Todo ¡Viva la vida! Chiquis y sus amigas de vacaciones en República Dominicana Credit: IG/Chiquis Al paseo se sumaron su hermana Jenicka (izq.), la fashionista Judith Zepeda, la cantante Helen Ochoa, la influencer Valerie Silva y el fotógrafo Emilio Sánchez, novio de Chiquis. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Twerk Gozando del momento al máximo, Chiquis incendió las redes con este sexy baile en alta mar. 4 de 11 Ver Todo Curvas peligrosas Chiquis y sus amigas de vacaciones en República Dominicana Credit: IG/Chiquis Las chicas disfrutando de las caricias del sol en las aguas del Caribe. 5 de 11 Ver Todo Chica buena Jenicka López Credit: IG/Jenicka López Jenicka López también mostró su repertorio de bikinis, como este, de la marca Good American (de Khloé Kardashian) en un lindo tono de rosa. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Salud! Chiquis y su colega y amiga Helen Ochoa brindando felices en el mar a ritmo de Bad Bunny. 7 de 11 Ver Todo Acaramelados Chiquis y su novio el fotógrafo Emilio Sánchez Credit: IG/Emilio Sánchez "Tú eres mi fuerza, mi motivación para todo", exclamó por redes el novio de Chiquis para felicitarla en su día. "Feliz cumpleaños mi pequeña, te amo con todo mi corazón". 8 de 11 Ver Todo Hot Chiquis y su novio el fotógrafo Emilio Sánchez Credit: IG/Chiquis Y como vemos, las cosas se pusieron calientes a bordo del yate ¡muy pronto! 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Dael, dale! Chiquis cumpleaños República Dominicana Credit: IG/Chiquis La tripulación del yate consintiendo a Chiquis con una piñata de pastel ¡qué divertido! 10 de 11 Ver Todo Amigas por siempre Chiquis y Vanessa Sanchez Moreno Credit: IG/Vanessa Sanchez Moreno "Te amo y estoy muy contenta de estar aquí para celebrar un cumpleaños más", exclamó feliz de la vida la estilista Vanessa Sánchez Moreno, otra de las fieles amigas de Chiquis. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

