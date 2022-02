Mira cómo el novio de Chiquis la sorprendió en el día del amor ¡Todos los románticos detalles! Emilio Sánchez, el novio de Chiquis, le preparó esta romántica sorpresa el día de San Valentín. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquis recibió una grata sorpresa el día de San Valentín. La cantante fue sorprendida por su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, quien mostró su lado romántico. Emilio llenó de rosas rojas y globos en forma de corazón la nueva casa de su novia Chiquis. Además le trajo serenata con una banda de mariachis que le cantaron "Si nos dejan". Muy ilusionada, Chiquis compartió un video de este inolvidable momento en sus Stories en Instagram. Sin duda el fotógrafo ha sabido ganarse su corazón tras el fin del matrimonio de Chiquis y Lorenzo Méndez. La pareja celebró en grande el cumpleaños 21 de Johnny, el hermano de Chiquis, tirando la casa por la ventana con una lujosa fiesta. Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis La glamurosa celebración —a la que fueron todos los hijos de Jenni Rivera— era estilo roaring 20s e incluyó bailarinas, un majestuoso pastel y una lluvia de globos. Chiquis Credit: Instagram/ Chiquis Para la ocasión Emilio y Chiquis se vistieron de gala y celebraron junto a Johnny, quien parece estar feliz con la nueva pareja de su hermana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante y empresaria habló con People en Español en exclusiva sobre su nuevo libro Invencible y esta etapa en su vida. "Lo estoy tomando día a día, yo soy muy honesta con él. Yo quiero terminar lo de mi divorcio y no quiero ni pensar en casarme otra vez ahorita hasta que yo pueda terminar esto", reveló la cantante a People en Español. "Él lo entiende, él sabe todo lo que está pasando desde el día uno", añadió sobre su novio, con quien no descarta tener hijos en el futuro. "En cuestión de bebés, él es la primera persona que me ha dado esa seguridad", dice sobre pensar en la maternidad. "Él es una muy linda persona, muy maduro y sé que sería un padre excelente. Por eso lo he pensado mucho más con él," asegura Chiquis sobre Emilio Sánchez. "Si pasa, pasa, que sea lo que Dios quiera".

