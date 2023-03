Esto dijo Chiquis sobre su relación con una mujer Luego de asegurar que es 20 por ciento lesbiana, Chiquis vuelve a abordar el tema sobre la relación que tuvo hace unos años con una mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo y en sus libros, Chiquis declaró que mantuvo una relación sentimental con una mujer por, aproximadamente, un año. El tiempo ha pasado y la hija de Jenni Rivera solo ha mantenido romances con hombres; incluso, estuvo casada con Lorenzo Méndez y, desde hace tiempo, es novia del fotógrafo Emilio Sánchez. Ahora, la intérprete de "Abeja reina" vuelve a tocar el tema, pero deja claro que es un asunto que quiere cerrar y que explicó de manera puntual en sus dos libros Perdón e Invencible. "Les recomiendo a todos que lean mi libro Perdón porque ahí explica todo en detalle de esta situación, de cuando me di cuenta de esta parte de mi vida; fue algo que pasó antes de mi niñez", advirtió a los medios de comunicación. "Para mí no es nada fuera de este mundo, siempre apoyo a la comunidad LGBTQ+. Nada, no sé, todo bien. El amor es el amor, esa es mi religión el amor. Ahora tengo novio y vamos muy bien", continuó. "Tengo novio, me encanta los hombres. Soy una mujer que puedo decir 'las mujeres son hermosas'". Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su esbelta figura, la primogénita de la Diva de la banda asegura que descubrió tener problemas con la tiroides, cuando su función fue regulada pudo controlar su peso. "Eso me ayudado, la tiroides. Es algo que no sabía, que estaba sufriendo con eso y cuando fui al doctor me dijo 'eso es tan importante y te puede ayudar mucho a bajar de peso'", reveló. Ahora que ha logrado controlar algunos problemas de salud no descarta en embarazarse, aunque aseguró "se lo estoy dejando a las manos de Dios. Si pasa feliz. Así está, la verdad". Solo el tiempo dirá si pronto se convierte en madre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto dijo Chiquis sobre su relación con una mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.