Chiquis Rivera contesta a quienes la acusan de oportunista: "No estoy pensando en promoción" La cantante rompe el silencio, se disculpa y cuenta sin pelos en la lengua cómo se encuentra y qué está pasando en su vida personal. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que tiene Chiquis Rivera es que se le ve venir. Es de esas personas que no puede ocultar sus sentimientos, buenos o malos. Por eso estos días y tras ver sus apariciones en redes sabíamos que no pasaba por uno de sus mejores momentos, como muchos en estos tiempos de encierro en cuarentena. Cansada de tantos rumores y comentarios sobre su supuesta crisis matrimonial con Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera se abrió en canal en una sincera entrevista en el Break de las 7 con Alejandra Espinoza. Tras unas historias en su Instagram donde se mostraba de bajón, Chiquis finalmente se abrió y dio una explicación. "Ayer ya lloré bien dos veces, no estoy pensando en la promoción, estoy pensando en cómo me siento, quiero que la gente me conozca, soy así, a lo mejor a veces hablo de más, pero dije, hoy voy a tener un día medio rarito pero mañana ya, me tengo que sacudir y no puedo estar triste. Me desperté muy alegre y feliz", comenzó la artista que está promoviendo su nuevo y, para ella, mejor disco de su carrera. Un trabajo que incluye el temazo prometedor llamado "Jolene" y que interpreta junto a su amiga y colega Becky G. Dos mujeres de armas tomar que han unido sus voces con un resultado de diez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los rumores de su separación con Lorenzo y estar nuevamente en el ojo del huracán le han tenido más nerviosa de lo normal en un momento en el que debería estar celebrando su nuevo hijo musical. "Mi vida ha sido muy difícil y muy controversial", ha dicho al sentirse tan señalada y cuestionada. Una situación a la que ha terminado por acostumbrarse. "He aprendido a abrazar esos momentos difíciles porque sé que va a venir algo mejor". Pero, ¿y qué pasa con Lorenzo? "Uno en estos momentos difíciles se da cuenta quién está contigo y quién no, o quién está contigo por lo que les puedes dar", comenzó diciendo. "No se vale que digan que todo lo que está pasando es promoción porque sale mi disco, jamás, jamás haría algo así, le tengo tanto respeto a mi arte", sigue. Image zoom Instagram/Chiquis Rivera Aunque no entró en detalle sobre su relación con Lorenzo, a juzgar por las imágenes, lo suyo va bien, con los bajones normales de cualquier pareja pero poco más. De hecho cuando Alejandra le preguntó sobre la posibilidad de tener hijos, ella le citó con naturalidad. "Si él pudiera ¡yo ahorita ya estaría embarazada! Si fuera por él, un bebé cada año", dijo. Pues a buen entendedor, pocas palabras.

