Chiquis rompe el silencio entre rumores de pelea con Lorenzo Méndez: “Tengo días difíciles” Chiquis Rivera ha acaparado titulares en diversos medios de comunicación que aseguran que su matrimonio de casi un año con Lorenzo Méndez podría haber llegado a su fin. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera ha acaparado titulares en diversos medios de comunicación que aseguran que su matrimonio de casi un año con Lorenzo Méndez podría haber llegado a su fin. “Estoy bien", dijo Chiquis en una serie de videos que publicó en su cuenta de Instagram. “Como todos ustedes yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy enfadada de ciertas personas y cosas que pasan. “En esto de la cuarentena nos está ayudando a reflexionar… darnos cuenta de muchísimas cosas. Soy muy transparente con ustedes y si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mezcalent A pesar de los sinsabores, Chiquis está muy contenta con el lanzamiento de su nueva producción musical. “Esta semana es muy importante [porque] sale mi disco y hay que enfocarnos en eso, en las cosas positivas. Pero también soy ser humano, yo también lloro, yo también sufro [y] paso por todas esas cosas que ustedes pasan. Desafortunadamente hay que gente que no respecta la privacidad”. Chiquis envió un mensaje contundente a los que inventan historias sobre su vida privada. “No se crean de todas las cosas que se dicen. Yo siempre he sido neta con ustedes y en el momento correcto yo voy a hablar con ustedes y les voy a dejar saber la verdad de las cosas. Por ahorita no le he querido dar la importancia a estas cosas porque estoy enfocada en otras. Ustedes saben que yo aclaro las cosas pero tampoco puedo estar aclarando cada cosa que digan de mi tampoco”. Chiquis aclara rumores, asegura que no está haciendo chisme para promocionar nuevo disco ¡mira el video! La relación de la pareja pasó en 2017 y 2018 por altibajos y terminó por romperse. Tras proponerle matrimonio, Chiquis y Lorenzo se juraron amor eterno en una ceremonia que se realizó el 29 de junio de 2019 en Pasadena, California.

Chiquis rompe el silencio entre rumores de pelea con Lorenzo Méndez: "Tengo días difíciles"

