¿Chiquis rumbo al altar con su nuevo amor? La cantante Helen Ochoa dio a conocer detalles de la relación de la hija de Jenni Rivera con el productor y director de fotografía Emilio Sánchez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las relaciones amorosas no han sido fáciles para Chiquis Rivera, quien ha vivido públicamente dos decepciones del corazón. La más reciente, el publicitado matrimonio y divorcio del cantante Lorenzo Méndez, cuya relación terminó a tan solo un año de casados. Tras superar el trago amargo del fin de su matrimonio, la cantante y empresaria finalmente parece estar disfrutando una soñada —y esperada— relación al lado del productor y director de fotografía Emilio Sánchez, con quien confirmó su noviazgo en mayo de este año. Desde entonces, los tortolitos han gritado con orgullo su amor y felicidad de estar juntos. "Te amo más que nada en el mundo", le expresó Emilio en ese momento, a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su amor es totalmente correspondido. A principios de octubre, la pareja trabajó en equipo su primer proyecto juntos: el vídeo del tema más reciente de la cantante titulado "Cualquiera", y Emilio se aseguró de documentar el momento para el recuerdo. "Hizo un gran trabajo chicos, un muy buen trabajo", aseguró Chiquis. "Estoy emocionada. No sentí como que estaba trabajando porque ya saben… papi aquí. Vamos a mostrar esto a nuestros hijos algún día… Te amo tanto". ¿Será este un indicio de que hay boda a la vista? La amiga y colega de la intérprete Helen Ochoa, podría haber dado la respuesta. Luego de haber limado asperezas tras años de distanciamiento, las cantantes se han convertido en amigas inseparables y hasta han colaborado juntas en el tema "Las destrampadas", en el que también participa Ely Quintero. Por lo que Helen tendría información personal sobre el posible futuro de la hija de Jenni Rivera. "Mi amiga es una persona que no importa lo que haga, yo creo que hay gente que definitivamente a como dé lugar, la van a atacar", expresó Helen al programa Suelta la sopa. "Hemos platicado ella y yo de muchísimas cosas obviamente. Sé sus dificultades, sé las batallas que ha tenido, pero son cosas que cuando ella esté lista, ella lo va a platicar". Y eso bien podrían ser sus planes de boda y de empezar una familia al lado del productor. "Yo la veo en un estado de tanta felicidad, que la verdad creo que todo puede pasar, todo puede pasar", aseguró Helen. "Ha tenido dificultades, pero es una mujer tan fuerte y merecedora de amor, de amor del bueno, y me da muchísimo gusto verla sonreír, verla contenta".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Chiquis rumbo al altar con su nuevo amor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.