La delgada figura de Chiquis Rivera revoluciona las redes La cantante ha dejado a muchos boquiabiertos con su drástica disminución de peso. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adamari López no es la única celebridad que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con su notable disminución de peso –en poco más de un mes la carismática presentadora puertorriqueña ha perdido nada más y nada menos que seis libras. La primogénita de Jenni Rivera, Chiquis, también tiene impresionados a las casi cuatro millones de personas que la siguen en Instagram con su nueva y estilizada figura. La polémica cantante no ha dejado de perder libras durante los últimos meses y el resultado salta a la vista en las últimas fotos que ha compartido a través de sus redes sociales, especialmente en la que publicó este jueves, donde se evidencia especialmente su notable pérdida de peso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como pocas veces sucede, la inmensa mayoría de los comentarios que recibió la imagen fueron piropos y mensajes positivos hacia la delgada figura de la cantante. “OMG! Te ves superdelgada”, comentó sorprendida una seguidora tras ver la instantánea. “No se te mira ni una lonja, sí se puede”, la animó otra fan. Algunos, incluso, se atrevieron a compararla con Thalía. “Te pareces a Thalía”, se puede leer en otro de los comentarios. El secreto de su drástica pérdida de peso parece encontrarse en la dieta Keto, también conocida como cetogénica, una dieta que sigue rigurosamente la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera y que la ha llevado a perder aproximadamente 9 libras en apenas 21 días. Una dieta que la cantante combina con un estricto plan de entrenamiento, como presume frecuentemente la artista de 34 años por medio de sus redes sociales. La dieta keto se ha vuelto muy popular entre las celebridades debido a que ayuda a quemar más grasa y por tanto se logra perder peso de una manera rápida, como contaba Adriana Martin, entrenadora de celebridades y experta en salud y bienestar, a People en Español. Pero así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. “Desafortunadamente todas las dietas que restringen algún grupo alimenticio tienen efectos secundarios en el cuerpo”, explicaba la autora del libro ‘EnForma con tu vida’. Entre ellos cálculos renales, anemia y fatiga, por lo que debe seguirse bajo supervisión médica. Advertisement

