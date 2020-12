Close

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez olvidan sus diferencias y reaparecen juntos y felices La expareja, que llevaba un tiempo distanciada, ha sido captada en las calles de El Paso, Texas, disfrutando de su compañía y derrochando felicidad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de septiembre, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez daban por finalizado su matrimonio y así lo anunciaron de forma oficial a los medios de comunicación. Aunque intentaron superar su crisis no pudieron con los obstáculos que se cruzaron en su camino. Desde entonces han hecho vidas por separado, e incluso intercambiado mensajes cifrados en redes que demostraban que entre ellos todavía existía un lazo de unión importante. Este viernes y de forma inesperada, la expareja se dejó ver más unida y feliz que nunca en las calles de El Paso, Texas, donde Lorenzo grababa unas escenas para un proyecto laboral. Las fotografías y el video captados han dado la vuelta a las redes y ponían en la palestra la pregunta del millón: ¿se han reconciliado? Esa es una confirmación que solamente pueden hacer ellos y que todavía no ha salido de sus bocas. Lo que es un hecho es que estaban juntos, felices y sonrientes disfrutando de una velada entre amigos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Después de unos meses de mucho dolor en los que el cantante se dejó ver llorando frente a las cámaras y asegurando cuánto amaba a Chiquis, Lorenzo ha vuelto a esbozar una inmensa sonrisa. La artista, por su parte, se había mostrado abierta al amor después de su separación y parecía dispuesta a no dar marcha atrás. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent Quizás este encuentro sea tan solo el de dos amigos que se siguen queriendo y respetando mucho, más allá de lo sentimental. Era la compañía de producción tejana Reel Passion Media la que hacía públicas estas imágenes en sus historias de Instagram y dejaba constancia del entrañable encuentro. Sea lo que sea, siempre es bonito verles juntos.

