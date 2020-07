Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: ¡Coronavirus tras su reconciliación! La hija de Jenni Rivera tomó sus redes para confesar que tanto ella como su esposo... ¡Dieron positivo de la COVID-19! Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez vuelven a estar en boca de todos. Después de una sonada separación, en su dulce reencuentro en San Diego... ¡Ambos sucumbieron al coronavirus! La pareja dio positivo en la prueba de la COVID-19. Así lo dejó saber hoy la hija de Jenni Rivera en sus redes, desde su cama y apareciendo por primera vez junto al cantante confirmando así por primera vez su regreso de forma pública. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Mezcalent De muy buen humor, ella aseguró que él se lo contagió, ya que le besó después de reconocer que le dolía un poco la garganta en el hotel en el que se habían hospedado durante el fin de semana del 4 de julio y donde se dio su romántico reencuentro, suceso gráficamente documentado en el show de Suelta la Sopa. Image zoom Video Grab SUELTA LA SOPA Por otro lado, pese a asegurar que se sentían bien, Chiquis sí confesó que se notaba cansada y con una alteración del gusto, uno de los síntomas de los pacientes de coronavirus, quienes pueden perder los sentidos del gusto y el olfato en algunos casos. Más allá de eso, la popular artista de 35 años aseguró que se encontraban muy bien aunque obviamente guardarán la cuarentena. Recordó a sus seguidores la importancia de cuidarse y tomar las precauciones necesarias para protegerse del virus. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aseguró que no tiene idea de dónde o cómo pudieron contagiarse de la COVID-19. “Si les dejé saber que di positivo, también lo haré cuando sea negativa para que todos sepan que estamos bien”, afirmó. Y para terminar, regaló un sabio consejo, el mismo que comparten todos los entendidos sobre esta pandemia que nos acosa: “Si pueden quedarse en casa, es mejor. Lo único que podemos hacer ahora es pedirle a Dios y tener un sistema fuerte para sobrevivir a estos momentos”, dijo pidiendo oraciones para que salgan libres de todo mal. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

