Chiquis Rivera da la cara después del zafarrancho en su boda y arremete contra El gordo y la flaca: "Todo lo hicieron con malas intenciones, me deben una disculpa"

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hablaron a través de sus redes sociales y expusieron su sentir sobre todo lo que sucedió el día de su boda el fin de semana. Además de aclarar que no vendieron la ceremonia a ningún medio de comunicación ni a su show de telerrealidad, la pareja expresó su descontento por las acciones del programa El gordo y la flaca (Univision). “Tuvimos cuatro ofertas de mucho dinero y decidimos que no era lo que queríamos. Es la primera vez que me caso y quería que todo estuviera perfecto, quería enfocarme en el amor que le tengo a Lorenzo”, dijo Chiquis, quien advirtió que próximamente compartirá con sus fans todo lo que hicieron el día de su boda.

Image zoom Instagram Chiquis Rivera

“Estoy muy decepcionada de ustedes, siento que me he portado muy bien con los medios, lo que necesiten aquí estoy y lo que hizo El gordo y la flaca de mostrar la invitación, el horario y la dirección de la iglesia lo hicieron con malas intenciones y eso no se vale, eso no está bien. Fuimos a buscar otra iglesia y un jardín para casarnos y no se pudo, faltaban cinco días para casarnos, nos pusieron en una situación muy difícil. No se vale, no hicimos nada malo en mantener esto más privado”.

RELACIONADOS: Raúl toma acciones legales contra Juan Rivera

Image zoom 2019 MSN/The Grosby Group

Tan privado que la hija de Jenni Rivera fue la que decidió no mostrar su vestido a nadie. “Ahora me dicen sangrona porque me estaban cubriendo con sombrillas, no quiero darles el gusto a ustedes los medios que después de invitar a todos y exponer nuestra vida privada arruinaran el momento”, confesó tajante la cantante. “Yo estoy muy bien”.

Image zoom 2019 MSN/The Grosby Group

RELACIONADOS: Lupillo Rivera no acude a la boda de Chiquis Rivera

Minutos después de la transmisión en vivo, su esposo Lorenzo se unió en el video y juntos aclararon que ellos no estaban al tanto de la pelea entre el camarógrafo de El gordo… y la seguridad que contrataron para su boda. “No todo el mundo nos ama y nos quiere, pudo haber una persona con una pistola [por eso se contrató seguridad]. Tenemos el derecho de mantener una vida privada”, expresó Lorenzo. “Nosotros no promovemos la violencia, de los dos lados hubo argumentos, nosotros estábamos adentro disfrutando de la boda. Supimos que el camarógrafo golpeó a uno de los elementos de seguridad también”.

Image zoom 2019 MSN/The Grosby Group

RELACIONADOS: Juan Rivera expone el teléfono de Raúl De Molina

Image zoom 2019 MSN/The Grosby Group

Image zoom Getty Images

La pareja aprovechó su video para defender a Juan Rivera, quien dio conocer públicamente el número de teléfono de Raúl de Molina. “Mi tio Juan ha protegido a la familia, es un hombre que no le importa la fama solo protege a su familia, me vio llorar y le dio coraje, le dio tristeza”, aclaró la artista quien dijo también que estaba muy decepcionada porque un invitado filtró imágenes de su boda a otros medios de comunicación. “Ustedes saben que lo hicieron por maldad, le mandé un mensaje a Lili Estefan y le dije que estaba decepcionada. Fue como [recibir] una cachetada en la cara, si les vendieron la invitación ok, pero no era necesario poner la dirección y el horario, eso estuvo muy mal, me deben una disculpa”.

¿Quién tiene la razón?