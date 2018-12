Chiquis Rivera sorprendió con sensual baile que dio a conocer en video

Nuevamente Chiquis se convirtió en motivo de controversia tras dar a conocer un video donde realiza un sensual baile. La primogénita de Jenni Rivera aparece portando ropa ajustada, unos leggins verdes con una blusa y zapatos deportivos en tono negro, que le permiten realizar candentes movimientos al ritmo del tema “Booth”, que interpreta Becky G.

Invision/AP/REX/Shutterstock

“¡Post entrenamiento se siente! Haz tu propio objetivo corporal”, escribió Chiquis para acompañar este corto que subió a su cuenta de Instagram. “Todas las formas y tamaños de traseros son importantes”

Las opiniones no se hicieron esperar por parte de los cibernautas; mientras algunos la criticaron duramente por atreverse a realizar este tipo de rutina dancística pese a tener sobrepeso, otros aplaudieron la seguridad de la cantante al mostrarse sin menor pudor pese a no tener una figura esbelta.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“El día que tengas el cuerpito de Thalía te la paso; mientras tanto, pareces marrano parado”, escribió un usuario.

“Con todo respeto Chiquis, no tengo nada en contra de ti sino todo lo contrario. Porque me gusta seguirte estoy aquí; pero te doy un consejo: no te vez nada bien haciendo eso; mejor toma muy en serio tomar una clases de canto”, mencionó una cibernauta.

“Bueno a la gente nunca se les da gusto, la suciedad o sociedad, como gusten llamarla, impone tantas reglas que no podemos ser lo que queramos y los que se atreven, no dejan de criticarlos; si para ella lo que hace le gusta y la hace feliz, pues que lo disfrute. Así de simple; bien por ella, aunque no soy fan de ella ser uno mismo requiere de mucho valor en esta vida”, expresó otro seguidor.

Pese a todo, este video de Chiquis Rivera ya tiene más de 50 mil me gusta y ya supera el medio millón de reproducciones.