"¡Soy la Súper Power Miss Piggy!" ¡Sexy video de Chiquis rompe las redes en Halloween! Brillando bellísima bajo un ceñido vestido corto plateado y rompiendo una lanza por las mujeres con curvas, ¡la hija de Jenni Rivera deslumbró disfrazada de puerquita, desafiando con humor a sus más acérrimos detractores! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Según afirman los psicólogos, una de las expresiones más claras de una buena autoestima es el ser capaz de reírse de uno mismo, algo que además es una característica que define a las personas más inteligentes. Chiquis Rivera demostró todo lo anterior al disfrazarse este año de Miss Piggy en su fiesta de Halloween. Después de haber ido y vuelto del infierno un par de veces, la resiliencia de esta mujer es fascinante. Después de atravesar más de una tragedia en su vida que a muchos les hubieran tumbado para siempre, la hija de Jenni Rivera renace una y otra vez de sus cenizas. Acosada en las redes por su figura curvilínea, quiso desafiar a sus detractores que le habían llamado Miss Piggy a modo de insulto en anteriores ocasiones, convirtiéndose por un día en la Miss Piggy más sexy y segura del mundo, como se puede ver en este simpático video que compartió en sus redes. “¡Las mejores carnitas que probarán nunca!”, escribió la ex de Lorenzo Méndez con mucho sentido del humor, bajo el video que despertó pasiones entre sus seguidores. María Celeste Arrarás, Larry Hernández, Maribel Guardia, Ana Bárbara y muchas otras celebridades, aplaudieron el clip y el mensaje cargado de simbolismo de su disfraz. Así explicó ella su elección, con esta divertida foto que levantó pasiones encontradas y acaloradas discusiones en su muro: “¡Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico!”, dijo la cantante reivindicando la imagen de las mujeres con curvas. “Hoy soy la Súper Power Miss Piggy, que representa a las mujeres que nos amamos como somos, ¡y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza!”, afirmó. Después de felicitar el día de Halloween a sus seguidores, añadió en mayúsculas: “¡GRACIAS A TODAS LAS MUJERES QUE ME DAN FUERZA PARA SEGUIR DE PIE!” y terminó con el hashtag de unidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un sinfín de famosas celebraron su elección, Carolina Sandoval, Jessica Maldonado, Victoria La Mala y Migbelis Castellanos, entre otras, y muchas de sus fans le agradecieron su importante mensaje: “Amo tus fuerzas de salir adelante. Siempre las mujeres tenemos que tener buena autoestima y amarnos como somos. Todas las mujeres somos hermosas. Te amo. Eres perfecta”, escribió una de sus fieles. ¡Bravo por Chiquis!

