Chiquis Rivera aparece en topless desde el jacuzzi y su tío Lupillo la regaña: "¿¡Qué estás haciendo!?" En medio de la polémica que ha causado su libro, Chiquis Rivera se ha tomado un tiempo para relajar y... ¡para encender las redes sociales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la polémica que ha causado su libro Invencible, en el que cuenta sobre la violenta relación que tuvo con Lorenzo Méndez y otros traumas de su vida privada, Chiquis Rivera se ha tomado un tiempo para relajar y... ¡para encender las redes sociales! La hija de Jenni Rivera apareció en topless, tapando sus senos solamente con las manos, mientras disfrutaba de su tiempo en el jacuzzi, bajo el maravilloso sol del domingo. "¡Buenos días! 🤍 agradecida", escribió la cantante al compartir las fotos donde aparece solo con la compañía de sus adorables perritos. Como era de esperarse, no faltaron los seguidores de Rivera que le dejaron comentarios de todo tipo en la publicación. "Te amo! 😍", "Chulada 😍😍", "La más hermosa 😍😍😍", "Eres toda una divas muy linda 👏", "Hermosa te admiro por ser la mujer que eres bien fregona! Bendiciones", le dijeron. Otras la compararon con Karol G, por la sesión de fotos desnuda en el mar que la colombiana compartió hace solo unos días durante los festejos por su cumpleaños. Y no faltó el "regaño" de su tío Lupillo Rivera, quien le comentó a su sobrina: "CHIKIS… ¿¡Qué estás haciendo!?" Chiquis Credit: (David Livingston/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis ha sido blanco de muchas críticas en estos días por la publicación de su libro autobiográfico, que recientemente salió al mercado. En declaraciones exclusivas a People en Español, la famosa declaró que el haberlo escrito ha sido un ejercicio de saneamiento interior. "Fue intenso, pero también fue algo que me ayudó a sanar muchas heridas", dijo. Este libro, según ella, "es más para empoderar, para inspirar. Hablo de cosas que no son tan bonitas, pero creo que el cambio real es cuando uno es brutalmente honesto y es lo que soy. Es mi misión en esta vida ser transparente y poder ayudar a personas a través de mis libros, de mi música a que sanen, para que aprendan, para que crezcan. Este libro es más allá de los chismes, es mucho más que eso", sostuvo. Por su parte, su tío Lupillo le aplaudió su entereza al publicar dicho libro. "La quiero felicitar, primero porque fue muy privada en su vida", dijo en Al rojo vivo (Telemundo). "Fue una mujer hecha y derecha porque no anduvo divulgando, ni diciendo, ni haciendo las cosas de que 'ayúdenme con esto o miren cómo es [esto]'. Para mí eso es una mujer completa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquis Rivera aparece en topless desde el jacuzzi y su tío Lupillo la regaña: "¿¡Qué estás haciendo!?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.