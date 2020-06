¡Que siga la fiesta Parte 2! Chiquis Rivera continuó celebrando su cumpleaños a lo grande ¡Que no pare la parranda! La cantante organizó su festejo cumpleañoero número dos, esta vez en una mansión frente al mar, con chupitos de tequila y muchas travesuras. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una no cumple 35 años todos los días, así que tocaba celebrarlo como se merece. Después de celebrarlo de una forma más casera junto a los suyos, Chiquis Rivera tiró la casa por la ventana y organizó una segunda fiesta de cumpleaños que no tuvo desperdicio. En una mansión frente al mar en donde no faltaron los chupitos de tequila, un grupo de música regional y sus amigos más allegados, la cumpleañera cantó, bailó y disfrutó como una niña. Al caer la tarde, Chiquis y en un look de lo más playero, se arrancó a interpretar sus temas y entretener a los invitados que quedaron encantados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este es su primer cumpleaños desde que está con Lorenzo Méndez que lo pasa sin él. En las imágenes el cantante no aparece así que imaginamos que no estuvo acompañando a su todavía esposa. La pareja se ha dado un tiempo y lo está cumpliendo a rajatabla. Aún así, su marido le dedicó varios mensajes por su día en Twitter y demostró que la relación entre ellos sigue siendo muy cordial, así que las puertas a una reconciliación no están del todo cerradas. A pesar de su paréntesis, la intérprete de "Jolene" quiso celebrar a lo grande este día tan especial con toda la gente a la que quiere. Las imágenes demuestran a una Chiquis decidida a ser feliz y con ganas de comerse el mundo. ¡De nuevo, muchas felicidades!

