¡Chiquis Rivera se suelta la melena en la fiesta de su tío Lupillo Rivera! En medio de su separación de Lorenzo Méndez, con quien se ha dado un tiempo, la cantante cantó, bailó y se dio sus chupitos de tequila. ¡Que no pare la fiesta! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque no atraviesa su mejor momento personal, Chiquis Rivera es una amante de la vida. A pesar de los altibajos que está suponiendo la crisis que vive con su esposo Lorenzo Méndez, la cantante ha sacado fuerzas de donde no las hay para presentar su nuevo trabajo musical Playlist y, además, apoyar el de su tío Lupillo Rivera en una fiesta apoteósica. La artista volvió a ser el centro de atención y el objetivo de los fotógrafos que la captaron dándolo todo en la celebración. El cantante presentaba su último disco De regreso al ruedo y ella le aplaudió como la fan número uno. En la fiesta no faltó la música, las risas, mucha diversión, comida y ¡tequila! Precisamente la artista fue captada dándose un buen homenaje de esta bebida y gozando de este momento tan especial en familia al que no faltaron su abuelo Pedro Rivera y su hermana, Jaqie Rivera. Un día para el recuerdo. Chiquis también mostró a través de sus redes que no importa el momento que vivas una tiene que mimarse y quererse. Así que, además de hacer ejercicio y compartirlo con sus seguidores, mostró el resultado en su cuerpazo y el modelito del día. Un bikinazo rosado y un conjunto de playa/piscina que le sentaba de diez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como no todo es sufrir, la artista se dio el lujo de tomarse una Coronita y acompañarla con un poquito de carne. Todo ello sin perder el glamour. Desde que ella y su todavía marido anunciaran su separación temporal, él no ha vuelto a dar señales de vida en las redes. Ella sí, siempre con una sonrisa. Como dice el refrán, la procesión va por dentro así que ¡al mal tiempo buena cara! Gracias Chiquis por siempre mostrar tu lado más positivo.

