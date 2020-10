¡Chiquis Rivera se disculpa con sus fans después de meter la pata en plena calle! La hija de Jenni Rivera se declaró arrepentida de algo que hizo recientemente y quiso que sus fans lo supieran de su propia boca. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera continúa centrada en su trabajo tras su reciente separación de Lorenzo Méndez. Muy activa siempre en sus redes sociales, quiso establecer un antes y después en su vida al borrar todo rastro del pasado de su muro de Instagram y empezar de cero. Image zoom Mezcalent Precisamente en esa red social, días atrás se mostraba enojada mostrando un auto mal estacionado y criticó cómo a veces la gente dejaba el coche ocupando más espacio del parking de lo que les correspondía, sin pensar en los demás. Hoy le tocó tomar de su misma medicina y, honesta como siempre con sus fans, quiso acusarse frente a ellos. “¡No me la van a creer! Se acuerdan el otro día que les estaba diciendo en las historias que estaba molesta porque a veces hay gente medio mamoncita para estacionarse y ¡qué creen!, ¿qué creen?”, dijo alarmada."Hoy fui YO una mamoncita", se contestó a sí misma en el texto, junto a varios emojis tristes. Así mostró su auto, sorprendida de sí misma ante el descuido, al haber cometido el mismo error que tanto criticó. Dando a entender que no lo hizo a propósito, no se fijó por las prisas, como le puede pasar a cualquiera: Image zoom IG Chiquis Rivera “¡Tenía tanta prisa! Ni me fijé… No, no, no… La verdad, ¡qué pena!”, aseguró compungida. “Lo siento muchísimo. Siempre practico lo que predico y hoy fallé. Estoy tan enojada conmigo misma… Me acabo de dar cuenta en este instante”, se confesó arrepentida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá a la luz de los rumores de una posible relación entre ella y un empresario mexicano, la hija de la Diva de la Banda no dudó en añadir este quote a sus historias: Image zoom “Soy fiel. Nunca te dejaría por alguien más. Sólo te dejaría por mí misma. Por mi paz, mi salud mental, my respeto, mi dignidad, mi sobrevivencia…” Y escribió el hashtag #SoJanney, muy ella, sobre la frase.

