"Las vacas no cantan": Chiquis Rivera se defiende de los duros ataques contra su cuerpo Su felicidad tras su regreso al programa Tengo talento, mucho talento se vio empañada por los ataques e insultos recibidos por su vestimenta y su figura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de pasar una de las etapas más complicadas de su vida, Chiquis Rivera, por fin negativa en coronavirus, estaba preparada para volver al plató de su programa Tengo talento, mucho talento. Muy ilusionada y con un look de lo más sensual, compartió el conjunto elegido para ese regreso tan deseado y esperado. Una imagen que ha acaparado un sinfín de críticas por parte de algunos seguidores que no han dudado en arremeter contra su figura. Cansada de tanto insulto, la cantante no se quedó callada y contestó uno por uno a los que con sus comentarios trataron de burlarse de ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No te preocupes, yo bajaré de peso pero tú seguirás igual de fea en tu corazón. ¿Eso cómo se quita? ¡Oración! No te preocupes, yo le pediré a Dios por ti y por todos los que comentaron aquí, para que se les quite lo pendejo e ignorante", escribió dolida la artista. Image zoom A pesar de los feos ataques de los que fue víctima, la hija de Jenni Rivera no empleó el mismo lenguaje que sus detractores, a los que dio una lección con sus respuestas y saber estar. "Yo me siento bella, les mando amor y paz, de verdad que lo necesita la gente amargada, especialmente en estos momentos tan tristes que estamos viviendo", terminó escribiendo en un mensaje general. Después de su reconciliación con Lorenzo Méndez y su recuperación del virus, Chiquis tiene claro que nada ni nadie va a quitarle la ilusión y la alegría. ¡Esa es la actitud!

Close Share options

Close View image "Las vacas no cantan": Chiquis Rivera se defiende de los duros ataques contra su cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.