Chiquis Rivera rompe en llanto en sus redes, esta vez, no por desamor: "¡No puedo ni respirar!" Casi sin poder hablar de la emoción y el llanto, la cantante celebró su nominación al Grammy Latino con su último disco Playlist. "Han sido días tan difíciles". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las últimas semanas no han sido precisamente las mejores para Chiquis Rivera. Sufrir el coronavirus y después la ruptura definitiva con Lorenzo Méndez le han pasado factura en lo emocional. Pero su fe inquebrantable y su positivismo no han decaído y justo en este momento ha recibido la mejor de las noticias. Ahogada en llanto y sin poder hablar, la cantante ha anunciado lo inesperado, ¡está nominada a un Grammy Latino! Así es. Este martes la artista recibía la feliz noticia por parte de su equipo, su disco Playlist se encuentra entre los mejores en la categoría de Banda y la noticia le hizo romper a llorar. La tensión de los últimos acontecimientos, críticas en redes y demás, hizo mella en la joven cantante quien, a pesar de todo, celebra la vida y esta buena noticia que quiso compartir entusiasmada con el público. Después de emocionarse, gritar y mostrarse profundamente feliz, por fin pudo mediar palabra y así fue como reaccionó. "¡Estamos nominados chicos! Oh, Dios mío, Dios mío, no puedo ni respirar, para un Grammy Latino, estoy feliz, estoy tan contenta, no puedo...", comenzaba. "Han sido días tan difíciles, pero Dios siempre es bueno. Es para Mejor Disco Banda", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de un logro muy especial porque es la única mujer en esa categoría. Un chorro de aire fresco que realmente necesitaba y que le hace ver cuán enamorada está de la vida y de su profesión. "Estoy enamoradísima de mi disco. Estoy tan agradecida con todos", dijo después en otros clips donde ya estaba más tranquila. Muchísimas felicidades, querida Chiquis, ¡y toda la suerte del mundo!

Chiquis Rivera rompe en llanto en sus redes, esta vez, no por desamor: "¡No puedo ni respirar!"

