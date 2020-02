Chiquis Rivera revela el nombre de la nueva canción de su mamá, Jenni Rivera La familia Rivera se prepara para lanzar la próxima semana otro sencillo inédito de la desparecida Diva de la banda, Jenni Rivera. El nombre del tema, "Engañémoslo" ha sido dado a conocer adelantadamente por su hija, la también cantante Chiquis Rivera. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin querer queriendo, como diría el El Chavo del 8, Chiquis Rivera reveló parte de la sorpresa que su familia está preparando para continuar el legado musical de su madre, la fallecida cantante Jenni Rivera. Al invitar a los fanáticos de la Diva de la banda a que participen en un evento “secreto” que se llevará a cabo la próxima semana simultáneamente en tres ciudades, Chiquis reveló el nombre del nuevo sencillo de su mamá, “Engañémoslo” en sus redes. Se suponía que el nombre de la canción se iba a dar a conocer el próximo jueves en ese evento privado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia Rivera y la disquera de la desaparecida cantante, Sony Latin Music, habían mantenido los detalles del tema tras puertas cerradas, pero a Chiquis se le escapó el nombre mientras invitaba a sus seguidores a tomar ciertos pasos para ganarse una entrada VIP al evento. Durante el mismo, los afortunados fanáticos que asistirán podrán disfrutar de un video concierto especialmente preparado con imágenes nunca antes vistas de la intérprete de “Mariposa de barrio” para celebrar el día del amor y la amistad. De acuerdo a una fuente con conocimiento del programa a realizarse, el título del nuevo tema forma parte de un movimiento creado por las hijas de la cantante dirigido a empoderar a las mujeres. Los detalles de ese movimiento serán dados a conocer por la familia durante la presentación del sencillo en Chicago, Los Ángeles y Ciudad de México. Advertisement

Close Share options

Close View image Chiquis Rivera revela el nombre de la nueva canción de su mamá, Jenni Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.