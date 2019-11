Chiquis Rivera recibió la llamada de su padre biológico desde la cárcel el día de su boda La primogénita de Jenni Rivera recibió la bendición de su padre, quien cumple condena por haber abusado sexualmente de ella, antes de contraer nupcias y más detalles de su boda que se revelaron en el reality The Riveras. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A finales de junio Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se dieron el ‘sí, acepto’ en una privada ceremonia que generó en su día gran escándalo debido a las agresiones que sufrieron los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar para intentar captar, sin la aprobación de los recién casados, las primeras imágenes del enlace matrimonial. Tuvieron que pasar casi cinco meses para que la primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera y el exvocalista de La Original Banda El Limón se animaran a compartir todos los detalles de la boda a través de su reality, The Riveras, cuya cuarta temporada concluyó el pasado domingo por Universo con las esperadas imágenes del enlace matrimonial entre Chiquis y Lorenzo. El programa Suelta la sopa (Telemundo) que conduce Jorge Bernal recopiló este lunes, como su plato fuerte del día, algunos de los emotivos momentos que se vivieron durante la boda y que por fin fueron destapados en el famoso reality de la familia Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así descubrimos, por ejemplo, que antes de la boda Chiquis recibió la bendición de su padre biológico, José Trinidad Marín, quien se encuentra cumpliendo condena en la cárcel por haber abusado sexualmente de la propia Chiquis cuando esta era apenas una niña. “Es mi padre biológico. Si no fuera por él yo no estaría aquí”, detalla la hija de Jenni en el reality sobre su decisión de querer hablar con su progenitor antes de contraer nupcias. The Riveras también nos permitió ver a una Chiquis agradecida con Claudia Galván, la exmujer de Lorenzo, por haber permitido que su hija estuviera presente en la boda a pesar del conflicto que existe entre ambas. “Le agradezco mucho a Claudia que haya dejado a Vicky estar en este día especial. Fue el primer paso para que todos estemos en paz”, reconoce la cantante de 34 años. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Chiquis Rivera recibió la llamada de su padre biológico desde la cárcel el día de su boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.