"Está luchando por su vida": Chiquis Rivera recibe un nuevo golpe por culpa del coronavirus Después de vivirlo en carne propia, la cantante vuelve a sufrir la bofetada de esta enfermedad que amenaza la vida de una de sus personas más allegadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando parecía que Chiquis Rivera volvía tener todo bajo control y disfrutar, dentro de lo que cabe, del momento actual, una nueva noticia azota su entorno más inmediato. Su amiga y asistente personal Noemi Valdivia acaba de comunicar en las redes que su madre y ella se han contagiado con el coronavirus. Junto a una fotografía preocupante, la mano derecha de Chiquis no solo informaba de su malestar sino de algo peor, el delicado estado de su madre, ingresada en urgencias por la gravedad. "Por favor, oren por mi madre", comenzaba su mensaje en sus historias de Instagram. "Ella no se encuentra nada bien, está en urgencias luchando por su vida, ¡y duele, duele mucho!", escribió desolada. Image zoom Credit: IG/Noemi Valdivia Image zoom Por su parte, la joven mostró una triste imagen desde el hospital donde tendrá que estar ingresada unos días debido a la fuerte neumonía que se le ha desarrollado al contraer el virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este mensaje en sus redes, Noemi informaba de que toda su familia había dado positivo al test, un duro golpe que también afecta a la artista a quien le une una estrecha relación. Solo queda desear una pronta recuperación a ella y su familia, especialmente su mamá a quien le ha tocado sufrir la cara más dura de este virus.

