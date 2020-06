Chiquis Rivera reaparece tras confirmación de conflictos matrimoniales Chiquis Rivera está de regreso tras haberse ausentado de la escena pública cuando se confirmó que tenía problemas con su esposo Lorenzo Méndez . Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez revelaron, de manera velada, que estaban atravesando por problemas maritales. Incluso, la cantante, quien había estado alejada del ojo público, decidió regresar con un mensaje para sus fanáticos. Image zoom Instagram/Chiquis Rivera “Mucha gente me ha estado preguntando que por qué me retiré unos días de las redes sociales. Por varias razones, pero, más que nada, para enfocarme en mí misma, en Janney, en mi corazón, en mi mente”, expresó Rivera en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Sé que han escuchado muchísimas cosas por todos lados, diferentes historias, diferentes versiones, así que han sido momentos difíciles, la verdad”. RELACIONADO: ¿Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera se divorcian? Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Mezcalent A decir de la hija de Jenni Rivera, necesitaba tiempo para disfrutar de sí misma y llevar a cabo algunas actividades personales. “Creo que a veces es muy importante despejar la mente. Con todo lo que ha pasado, con lo de la pandemia. Este año, ya saben, empezó medio cañón con lo de COVID, luego la pandemia, lo que estaba pasando con Black lives matter”, agregó. “Quería descansar y mostrar mi apoyo a Black lives matter; de esa manera también tomar un momento de silencio, de leer, de enfocarme en mí, en mi casa, en mi familia. No hay nada fuera de lo común”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien se mantuvo hermética sobre su relación sentimental con Lorenzo Méndez, hizo algunas insinuaciones al respecto. “Con el tiempo les voy a hablar de ciertas cosas”, reveló. “Si los extrañaba muchísimo y espero que ustedes me hayan extrañado un poquito. A veces es bueno extrañarnos ¿no? Tomarnos un poquito de espacio”.

