Chiquis Rivera reaparece entre lágrimas y con nuevo look después de casi un mes desaparecida La cantante dio explicaciones tras los mensajes de preocupación por su ausencia. Un video de 12 minutos en el que se emocionó y explicó todo por lo que está pasando. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No está bien y así mismo lo ha contado. Después de casi un mes en silencio y sin dar señales de vida en las redes sociales, Chisquis Rivera hizo su reaparición con un mensaje conmovedor en el que no pudo contener las lágrimas. El 2020 ha sido lo máximo en lo profesional para la artista, pero en lo personal ha supuesto todo lo contrario. Y no solo porque se haya contagiado de la COVID-19 y su divorcio de Lorenzo Méndez. Hay más y así lo ha compartido con sus seguidores que le han mostrado fidelidad y preocupación estas semanas alejada de todo. "Chiquis está descansando y me estoy centrando en Janney, en mi corazón, en mi mente, en mi espiritualidad y en curar muchas cosas que han pasado", explicó muy afectada la ganadora de un Grammy Latino. En sus propias palabras, el dolor de este 2020 le ha recordado mucho al que vivió en 2012 con la pérdida de su madre, Jenny Rivera. Aunque no planeó hacer este video, asegura que le salió del corazón después de recibir cientos de mensajes de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de sus peticiones entre lágrimas ha sido que nadie se crea todo lo que se dice, ni siquiera lo que se ve. Nada es lo que parece ni lo que se cuenta y espera, cuando esté más recuperada, poder contar toda su verdad. De momento es tiempo para ella y solo para ella. En este video Chiquis luce preciosa y con ganas de salir de todo esto. Además, también hizo partícipes a sus seguidores de un look muy navideño y divertido con el que dio la bienvenida a estas fiestas. Está en paz, o al menos en esa búsqueda y ese siempre es un gran paso. ¡Todo lo mejor para ti, Janney!

