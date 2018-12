Que Chiquis Rivera esté orgullosa de sus curvas, como ha demostrado en numerosas ocasiones, no significa que no se preocupe por su salud. La primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera está dejando atrás poco a poco los malos hábitos que formaban parte de su día a día, como la comida procesada, la falta de ejercicio o el alcohol, para sentirse mejor consigo misma y de paso bajar algunas libras. Y vaya que su esfuerzo está dando sus frutos. En tan solo una semana la intérprete de 33 años ha logrado deshacerse nada más y nada menos que de 6 libras.

“Estoy feliz, perdí 6 libras en una semana, me pesé y son 6 libras exactas”, compartió emocionada Chiquis recientemente a través de sus redes sociales. “Me siento mejor mentalmente, físicamente, emocionalmente también”, agregó. “No me siento tan hinchada”.

La primogénita de Jenni Rivera está siguiendo una dieta detox, por lo que además de cuidar su alimentación y hacer ejercicio físico está tomando productos que le ayudan a depurar su cuerpo y eliminar toxinas.

“Esto te va a ayudar a despegar la grasa en el cuerpo, te va a sacar toxinas que todos sabemos que las toxinas son malísimas porque comemos carne roja, el alcohol, comida procesada y pues obviamente estas toxinas se vuelven en enfermedades, subimos de peso, nos da dolor de cabeza y pues obviamente este detox te va a quitar eso, te va a sacar las toxinas, te va a desinflamar el estómago, te va a limpiar el intestino”, explicó Chiquis en sus redes sociales a sus casi 3 millones de seguidores de Instagram.

Además de verse y sentirse físicamente mejor, la cantante también está experimentando importantes cambios en su estado de ánimo que la tienen muy contenta y feliz.

“Me estoy sintiendo tan bien mentalmente, puedo pensar hasta mejor, siento como que puedo pensar claramente, tengo más energía, me siento más livianita y yo creo que cuando uno se siente así ya no va a querer comer cosas que no debemos, cosas que nos hacen mal”, aseguró.