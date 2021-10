Chiquis Rivera pide ayuda urgente por delicado asunto de salud: "Por favor, oren conmigo" A través de sus redes sociales, la cantante compartió un duro testimonio de vida y solicitó las oraciones y el apoyo de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Allá donde va Chiquis Rivera, allá donde lleva alegría. Pero en esta ocasión, la cantante se puso más seria ante un caso que la tiene consternada. A través de sus redes, la artista se dirigió a sus seguidores para solicitar sus oraciones ante un grave problema de salud que requiere ayuda. El hijo de una de sus amigas se encuentra en estado grave y necesita todo el poder de la oración. "Por favor, oren conmigo por el hijito de mi amiga Mayra", escribió en una de sus historias de Instagram. Chiquis Rivera Chiquis Rivera | Credit: IG/Chiquis Rivera La hija de Jenni Rivera compartió el mensaje desesperado de su amiga en el que cuenta la difícil situación que atraviesa el pequeñín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La incisión de mi bebé no deja de sangrar. Están haciendo todo lo posible por pararlo. A este punto estamos esperando por un MILAGRO. Por favor, ¡sigan rezando por mi hijo! Por favor. No llegó hasta aquí para nada, ¡por favor!", escribió la mamá desesperada. Chiquis Rivera Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Solidaria siempre con quienes lo necesitan, Chiquis, gran defensora y practicante del poder de la oración, quiso promover esta cadena para que el deseo unido de todos llegue al chiquitín. Toda la fuerza para su familia y pronta recuperación para él.

