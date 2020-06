Chiquis Rivera felicita a su “aún esposo" Lorenzo Méndez en el Día de los Padres La primogénita de la fallecida cantante Jenni Rivera le dedicó unas dulces palabras a "todos los hombres" que han formado parte de su vida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera decidió dejar a un lado sus diferencias con su esposo, Lorenzo Méndez, y le dedicó un conmovedor mensaje de felicitaciones en el Día del Padre. La cantante usó sus redes sociales para expresarse sobre su "aún esposo", su abuelo Pedro Rivera e incluso su padre José Trinidad Marín, quien se encuentra en prisión cumpliendo condena por abusar a la propia Chiquis, su hermana Jacqie y su tía Rosie. “¡Feliz Día del Padre! En especial a estos hombres que han formado una gran parte en mi vida y en mi persona”, dice parte del mensaje que escribió Chiquis en su cuenta de Instagram. “A mi aún esposo Lorenzo Méndez, feliz Día del Padre. Eres un padre increíble, y estoy muy bendecida de haber podido ver ese lado tuyo en un nivel diferente. Gracias por compartir a Vicky conmigo, ella es una chica especial. Te veo mucho en ella. Los amo a los dos”. En otra publicación, la primogénita de la desaparecida Jenni Rivera agradeció a sus tíos Lupillo y Juan, así como a su pastor Javier Buelna por ser parte de su vida. También demostró nuevamente que perdonó a su padre, a quien le mandó un fuerte abrazo “lleno de amor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A mi padre. Al que me dio la vida. José Trinidad Marín yo sé que para muchos esto va ha sonar raro y a lo mejor me lo critiquen, pero no me importa. Con todo lo que está pasando en el mundo no hay tiempo para guardar rencor, ni resentimiento. Al contrario, hay que dar amor. Feliz día a mi papá, espero esté bien. Le mandó un fuerte abrazo lleno de amor, luz y paz”, escribió. El aún esposo de Chiquis no se pronunció en redes sobre su mensaje. El pasado 3 de junio anunció a través de su cuenta de Instagram que se iba a alejar por un tiempo de las redes sociales para “enfocarme en mi mismo. Y ser la mejor versión de mí".

