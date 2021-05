¡La cosa se pone buena entre Chiquis Rivera y su novio! "Te amo más que nada en este mundo" Beso en los labios, declaración de amor, presentación oficial a la familia Rivera... La cantante y Emilio Sánchez viven su romance al rojo vivo. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Confirmado: Chiquis Rivera vuelve a estar enamorada. Aunque hasta ahora todo eran pistas de un posible nuevo romance. Tanto la artista como su nuevo galán, Emilio Sánchez, lo han gritado con orgullo y sin aspavientos. La pareja se daba su primer beso en los labios por primera vez frente a las cámaras y se dedicaban palabras de amor sin necesidad de ocultarlo más. "Te amo más que nada en el mundo", le expresaba Emilio de lo más orgulloso y enamorado de su chica a través de las redes sociales. Un sentimiento que ha llenado de alegría y felicidad a la cantante. El fotógrafo ha acompañado a su pareja en sus últimos conciertos en Colorado y en El Paso donde se ha visto a los tortolitos absolutamente entregados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Emilio ya conoce a parte de su familia. Entre otros, a Jenicka López, la hermana de Chiquis, quien acompañó y se divirtió de lo lindo con su cuñado durante la actuación de la hija de Jenni Rivera. Jenicka López Jenicka López | Credit: IG/Emilio Sánchez La pareja, hasta ahora bastante comedida frente a las cámaras, ya no esconde su estado de absoluta felicidad y dicha. ¡Qué viva el amor!

